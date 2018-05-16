У США успішно запустили до МКС ракету з українськими компонентами

У США на космодромі на острові Воллопс успішно запустили ракету-носій Antares у рамках контракту НАСА. Елементи першого ступеня ракети виготовили в Дніпрі.
З космодрому на острові Воллопс у штаті Вірджинія в США успішно стартувала ракета-носій середнього класу Antares. Проведений у понеділок, 21 травня, запуск здійснено в рамках контракту НАСА на постачання необхідних вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Спочатку старт планувалося провести 20 травня, але запуск перенесли через несприятливі погодні умови в зоні старту.
За даними НАСА, під час пуску всі агрегати та вузли ракети відпрацювали штатно. В результаті запуску на навколоземну орбіту успішно виведено космічний транспортний корабель Cygnus. Останній має доставити на МКС 3,3 тонни вантажу для потреб екіпажу та проведення наукових експериментів. У НАСА повідомили про успішне розкриття обох сонячних панелей Cygnus. Стиковка вантажного корабля з МКС має відбутися за три доби.
Сьогоднішній запуск став дев'ятою місією з доставки вантажів на МКС, проведеною американською компанією Orbital ATK за контрактом з НАСА.
Головні елементи конструкції першого ступеня Antares спроектувало розташоване в місті Дніпро КБ "Південне". Їхнім виробництвом займається підприємство "Південмаш". У реалізації проекту також беруть участь такі українські підприємства як "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧеЗаРа" та "Рапід".
Розроблений за допомогою українських підприємств американський ракетоносій Antares успішно стартував із вантажним кораблем Cygnus на борту до Міжнародної космічної станції. (18.10.2016)
Ракета несла до Міжнародної космічної станції вантажний космічний корабель Cygnus з водою, киснем, обладнанням та паливом. (29.10.2014)