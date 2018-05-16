У США успішно запустили до МКС ракету з українськими компонентами

З космодрому на острові Воллопс у штаті Вірджинія в США успішно стартувала ракета-носій середнього класу Antares. Проведений у понеділок, 21 травня, запуск здійснено в рамках контракту НАСА на постачання необхідних вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Спочатку старт планувалося провести 20 травня, але запуск перенесли через несприятливі погодні умови в зоні старту.

За даними НАСА, під час пуску всі агрегати та вузли ракети відпрацювали штатно. В результаті запуску на навколоземну орбіту успішно виведено космічний транспортний корабель Cygnus. Останній має доставити на МКС 3,3 тонни вантажу для потреб екіпажу та проведення наукових експериментів. У НАСА повідомили про успішне розкриття обох сонячних панелей Cygnus. Стиковка вантажного корабля з МКС має відбутися за три доби.

Сьогоднішній запуск став дев'ятою місією з доставки вантажів на МКС, проведеною американською компанією Orbital ATK за контрактом з НАСА.

Головні елементи конструкції першого ступеня Antares спроектувало розташоване в місті Дніпро КБ "Південне". Їхнім виробництвом займається підприємство "Південмаш". У реалізації проекту також беруть участь такі українські підприємства як "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧеЗаРа" та "Рапід".

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