У США розслідують отримання Трампом чималого гонорару від Пінчука - NYT

Управління спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідує зв'язок президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з українським мільярдером Віктором Пінчуком, повідомило у понеділок, 9 квітня, видання The New York Times. За даними видання, у 2015 році Віктор Пінчук переказав у фонд Трампа 150 тисяч доларів за його 20-хвилинний виступ по відеозв'язку перед учасниками конференції YES в Києві.

Це відбулось в той час, коли Дональд Трамп вже оголосив про свою участь в передвиборчій компанії. Гонорар від Пінчука був найбільшим, який Дональд Трамп отримав у 2015 році від інших осіб. Посередником при отриманні цих коштів був адвокат Трампа Майкл Коен, якого зараз підозрюють у банківському шахрайстві. Сам Коен не відповів на прохання видання прокоментувати цей інцидент.

Виплата такої великої суми з боку Пінчука "є цікавою, оскільки вона відбулась під час передвиборчої кампанії, походить від іноземного громадянина і виглядає як спроба купити вплив", наводить видання думку колишнього експерта служби податкових зборів США Маркуса Оунса. Він назвав цей гонорар "надзвичайно високим за таку коротку промову".

Виступ Трампа транслювався на форумі "Ялтинська Європейська Стратегія" (YES), який після анексії Росією Крима був перенесений в Київ. Віктор Пінчук виступає спонсором конференції, на яку залучає відомих світових лідерів.

Сецпрокурор Роберт Мюллер розслідує справу щодо можливого втручання Росії у вибори в США в 2016 році.