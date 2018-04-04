 У США розслідують отримання Трампом чималого гонорару від Пінчука - NYT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У США розслідують отримання Трампом чималого гонорару від Пінчука - NYT

У 2015 році Дональд Трамп на запрошення українського мільярдера Віктора Пінчука виступив по відеозв'язку з 20-хвилинною промовою. І отримав за це 150 тисяч доларів.

В США розслідують зв'язки Віктора Пінчука з Дональдом Трампом

В США розслідують зв'язки Віктора Пінчука з Дональдом Трампом

Управління спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідує зв'язок президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з українським мільярдером Віктором Пінчуком, повідомило у понеділок, 9 квітня, видання The New York Times. За даними видання, у 2015 році Віктор Пінчук переказав у фонд Трампа 150 тисяч доларів за його 20-хвилинний виступ по відеозв'язку перед учасниками конференції YES в Києві.

Це відбулось в той час, коли Дональд Трамп вже оголосив про свою участь в передвиборчій компанії. Гонорар від Пінчука був найбільшим, який Дональд Трамп отримав у 2015 році від інших осіб. Посередником при отриманні цих коштів був адвокат Трампа Майкл Коен, якого зараз підозрюють у банківському шахрайстві. Сам Коен не відповів на прохання видання прокоментувати цей інцидент.

DW.COM

Агенти ФБР обшукали офіс адвоката президента США Майкла Коена через підозри у шахрайстві. Дональд Трамп назвав це "полюванням на відьом" і "ганьбою". (10.04.2018)

Виплата такої великої суми з боку Пінчука "є цікавою, оскільки вона відбулась під час передвиборчої кампанії, походить від іноземного громадянина і виглядає як спроба купити вплив", наводить видання думку колишнього експерта служби податкових зборів США Маркуса Оунса. Він назвав цей гонорар "надзвичайно високим за таку коротку промову".

Виступ Трампа транслювався на форумі "Ялтинська Європейська Стратегія" (YES), який після анексії Росією Крима був перенесений в Київ. Віктор Пінчук виступає спонсором конференції, на яку залучає відомих світових лідерів.

Сецпрокурор Роберт Мюллер розслідує справу щодо можливого втручання Росії у вибори в США в 2016 році. 
Дивитись відео 03:22

Дональд Трамп і його російські друзі: хто вони? (13.07.2017)

Посилання в інтернеті

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=S60nubH47Ac

Аудіо й відео до теми

Дональд Трамп і його російські друзі: хто вони? (13.07.2017)  

Також за темою

USA Rechtsanwalt Michael Cohen in Washington

Трамп розлючений обшуками в офісі його адвоката 10.04.2018

Агенти ФБР обшукали офіс адвоката президента США Майкла Коена через підозри у шахрайстві. Дональд Трамп назвав це "полюванням на відьом" і "ганьбою".

USA Washington Alex Van der Zwaan

Перший вирок у розслідуванні Мюллера отримав пов'язаний з Україною юрист 04.04.2018

Адвокат Алекс ван дер Зван, який збрехав слідчим у справі щодо зв'язків Трампа з РФ, засуджений у США до 30 діб арешту та штрафу. У 2012 році юрист співпрацював з міністерством юстиції України у справі Тимошенко.

USA Trump Unternehmen

NYT: Спецпрокурор США вперше вимагає документи від бізнесу Трампа 16.03.2018

Спецпрокурор Мюллер продовжує масштабне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в США. За даними NYT, вперше йдеться про вимогу до бізнесу Трампа щодо надання документації.

Докладно

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord (Facebook/DPSUkraine)

Чому Україна не хоче відпускати "Норд" і екіпаж корабля?

Як маленьке риболовецьке судно "Норд" підняло на ноги українських прикордонників та російських дипломатів. 

Найбільших втрат зазнав мільярдер Олег Дерипаска

50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  