 У США розслідують можливі маніпуляції з біткоіном - Bloomberg | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

У США розслідують можливі маніпуляції з біткоіном - Bloomberg

Американська влада почала розслідування можливих маніпуляцій трейдерів із цифровими валютами, які можуть впливати на їхні ціни, повідомляє Bloomberg.

В США розслідують можливі маніпуляції з цифровими валютами

В США розслідують можливі маніпуляції з цифровими валютами

Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування щодо можливих маніпуляцій трейдерами ціною біткоіна та інших цифрових валют. Про це у четвер, 24 травня, повідомила агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними агенції, розслідування стосується незаконнних практик, які можуть впливати на ціни криптовалют. Йдеться зокрема про фейкові запити на купівлю валют та маніпуляцію попитом та пропозицією, щоб ввести в оману інших трейдерів.

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Bloomberg зазначає, що американська влада стурбована через те, що ринок цифрових валют є схильним до маніпуляцій з кількох причин. Зокрема, цьому створюють сприятливі умови невпевненість у тому, що усі біржі, які проводять операції з купівлі-продажу таких валют, активно борються з випадками шахрайства, а також значні коливання курсу, що створює можливості для маніпуляцій, і відсутність належного регулювання.

Мін'юст США проводить розслідування спільно з комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Вони поки не прокоментували цю інформацію.

Зараз біткоін переживає значне падіння ціни. В грудні 2017 року вартість біткоіна складала майже 20 тисяч доларів. На сьогодні він впав до нижче восьми тисяч доларів. Нинішнє різке падіння курсу біткоіна є не першим за історію його існування. У 2011-му році він обвалився у вартості майже на сто відсотків протягом п'яти місяців, а з листопада 2014-го по січень 2015-го року курс криптовалюти обвалився на понад 50 відсотків.

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