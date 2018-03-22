 У США проходять масові демонстрації за жорсткіші обмеження продажу зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

У США проходять масові демонстрації за жорсткіші обмеження продажу зброї

У Вашингтоні відбувається масова демонстрація проти збройного насильства. Багатотисячні акції солідарності проходять у низці інших міст США, а також в інших країнах.

Багатотисячний натовп зібрався на марш за наші життя у Вашингтоні

Багатотисячний натовп зібрався на "марш за наші життя" у Вашингтоні

У багатьох містах США у суботу, 24 березня, проходять масові акції проти збройного насильства та за жорсткіше законодавство щодо продажу зброї. Протести організували школярі, які вижили під час стрілянини 14 лютого в школі міста Паркленд, штату Флорида, яка забрала 17 життів, повідомляє агенція dpa.

Очікується, що в акціях протесту візьмуть участь сотні тисяч людей. Вони проходять під гаслом "Марш за наші життя". Проведення головної демонстрації заплановане у Вашингтоні, лише там очікують до півмільйона учасників. Однак у низці інших міст, як от у Бостоні, Нью-Йорку, Маямі, Х'юстоні люди вийшли на вулиці з солідарності та вимагають жорсткішого законодавства про зброю. Масові протести очікуються також на заході США та в місті Паркленд, де в лютому сталася стрілянина.

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Учасники протесту - під Білим домом

Загалом, за даними організаторів, у США та інших країнах заплановано понад 800 демонстрацій. Протести підтримали чимало відомих людей, зокрема актор Джорд Клуні, телеведуча Опра Вінфрі, режисер Стівен Спілберг, співак Джастін Тімберлейк та інші.

Напереодні генпрокурор і міністр юстиції США Джефф Сешн представив законопроект, який забороняє обладнувати напівавтоматичну зброю механізмами, які підвищують її швидкострільність. На думку міністра, це є важливим кроком до зниження загрози від використання зброї. Президент США Дональд Трамп також пообіцяв заборонити подібні пристрої. "Ми заборонимо всі пристрої, які перетворюють легальну зброю на нелегальні кулемети", - написав Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, у день святого Валентина 19-річний юнак Ніколас Круз приніс до школи міста Паркленд напівавтоматичну рушницю AR-15 з великою кількістю набоїв та почав безладно стріляти в учнів і вчителів. Круз стріляв у п'яти класних кімнатах. Стрілянина тривала не більше трьох хвилин та забрала життя 17 людей.
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Право на зброю - обмежити чи дозволити? (20.11.2017)  

Чому в США так легко купити зброю? (05.10.2017)  

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