 У США пропонують надати Україні 250 мільйонів доларів на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

У США пропонують надати Україні 250 мільйонів доларів на оборону

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США запропонував надати Україні в 2019 році 250 мільйонів доларів на оборону, повідомило посольство України в США.

У США пропонують надати Україні на оборону 250 мільйонів доларів

У США пропонують надати Україні на оборону 250 мільйонів доларів

У проекті оборонного бюджету США на 2019 рік передбачено виділення Україні допомоги в питанні безпеки в розмірі 250 мільйонів доларів. Про це у вівторок, 8 травня, повідомило посольство України в США. Зокрема 50 мільйонів доларів пропонується виділити виключно для надання летальних видів озброєння оборонного характеру.

У повідомленні зазначається, що запропонована сума на 100 мільйонів доларів більша, ніж Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США пропонував надати Україні в поточному бюджетному році. Законопроект має бути узгоджений з версією, що буде підготовлена Сенатом, та проголосований обома палатами Конгресу перед поданням на підпис президентові США.

Нагадаємо, в кінці квітня президент України Петро Порошенко повідомив, що Сполучені Штати Америки поставили в Україну протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

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Наприкінці минулого року президент США Дональд Трамп схвалив проект оборонного бюджету США на фіскальний 2018 рік. Ним передбачено виділення 350 мільйонів доларів Україні.

Загалом оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає виділення 4,6 мільярда доларів для протидії російській агресії в межах Європейської ініціативи стримування для підтримки союзників НАТО та посилення оборонного потенціалу США в Європі. 
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