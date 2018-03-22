У США поліція оприлюднила відео аварії за участю самокерованого таксі Uber | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018

Поліція розташованого в американському штаті Аризона місті Темпе оприлюднила відео обставин фатальної аварії за участю автомобіля таксі-сервісу Uber з автономною системою керування. Відеозапис з'явився у ніч на четвер, 22 березня, в одному з дописів поліції міста в соціальній мережі Twitter. 22-секундне відео містить ракурси зовні і зсередини авто.

На відеозаписі видно, як оператор самокерованого авто кілька разів відводить очі від дороги. Згідно з практично одностайною думкою кількох експертів, яких цитує німецька медіакомпанія Deutschlandfunk, нещасного випадку можна було б уникнути за більшої уважності оператора. Так само вони вказують на те, що система автопілота спрацювала неналежним чином.

Нагадаємо, інцидент стався 18 березня, коли жінка переходила дорогу за межами пішохідного переходу в одному з районів міста Темпе в штаті Аризона. Постраждала померла в лікарні від отриманих травм. Це - перша фатальна ДТП, спричинена самокерованим транспортним засобом. Автомобіль їхав на автопілоті, оператор перебував за кермом.

Одразу після трагічного випадку Uber повідомив про скасування запланованих тестів самокерованих авто. Керівництво компанії також запевнило, що всіляко співпрацюватиме з правоохоронцями у розслідуванні обставин інциденту.