У США позиваються проти BMW через "дизельний скандал"

До суду американського штату Нью-Джерсі подали позов проти німецького автомобілебудівника BMW. Компанію звинувачують у маніпуляції даними про вихлопи в дизельних автомобілях, повідомляє у вівторок, 27 березня, агенція dpa з посиланням на текст документа. Позов подала юридична фірма Hagens Berman, яка стоїть також за низкою інших подібних колективних судових скарг користувачів проти Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler та Ford.

У позові йдеться про "десятки тисяч" автомобілів моделей X5 та 335d, випущених між 2009 та 2013 роками. BMW звинувачують у тому, що допустимі показники шкідливих викидів у цих автомобілях були перевищені до 27 разів. Закиди лунають також на адресу компанії Bosch, яка є постачальником відповідного програмного забезпечення, і яка була також залучена до "дизельного скандалу" з Volkswagen.

У BMW поки не прокоментували ситуацію. У лютому баварський автоконцерн повідомляв Федеральному управлінню з питань транспортних засобів Німеччини про дефектне програмне забезпечення, встановлене приблизно на 11 тисяч автомобілів, нагадує Reuters. У BMW пояснили, що це було зроблено помилково і не є маніпуляцією даними про очистку вихлопних газів.