 У США позиваються проти BMW через ″дизельний скандал″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

У США позиваються проти BMW через "дизельний скандал"

Юридична фірма Hagens Berman подала в США колективний позов проти BMW. Німецького автовиробника звинувачують у маніпуляції зі шкідливими викидами.

BMW X5

BMW X5

До суду американського штату Нью-Джерсі подали позов проти німецького автомобілебудівника BMW. Компанію звинувачують у маніпуляції даними про вихлопи в дизельних автомобілях, повідомляє у вівторок, 27 березня, агенція dpa з посиланням на текст документа. Позов подала юридична фірма Hagens Berman, яка стоїть також за низкою інших подібних колективних судових скарг користувачів проти Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler та Ford.

DW.COM

Німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках по всьому світу через "дизельний скандал". (21.01.2018)

Радикальне рішення компанії Toyota припинити продажі "дизелів" у Європі і актуальна статистика з Німеччини та Великобританії підтверджують дедалі очевидніші тренди. (13.03.2018)

У позові йдеться про "десятки тисяч" автомобілів моделей X5 та 335d, випущених між 2009 та 2013 роками. BMW звинувачують у тому, що допустимі показники шкідливих викидів у цих автомобілях були перевищені до 27 разів. Закиди лунають також на адресу компанії Bosch, яка є постачальником відповідного програмного забезпечення, і яка була також залучена до "дизельного скандалу" з Volkswagen.

У BMW поки не прокоментували ситуацію. У лютому баварський автоконцерн повідомляв Федеральному управлінню з питань транспортних засобів Німеччини про дефектне програмне забезпечення, встановлене приблизно на 11 тисяч автомобілів, нагадує Reuters. У BMW пояснили, що це було зроблено помилково і не є маніпуляцією даними про очистку вихлопних газів.
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