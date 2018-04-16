У США перевірять двигуни літаків Boeing 737 після трагічного інциденту

Після вибуху одного з двигунів літака Boeing 737 авіакомпанії Southwest Airlines влада США оголосила позапланову перевірку всіх двигунів інших літаків цього типу.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розпорядилося провести тотальну позапланову перевірку двигунів літаків Boeing 737. Оприлюднене ввечері п'ятниці, 20 квітня, розпорядження стосується насамперед літаків, двигуни яких мають "стаж" у щонайменше 30 тисяч циклів або перебувають в експлуатації понад 20 років, зазначається в повідомленні відомства.
Згідно з ухвалою FAA, авіакомпаніям відводиться 20 днів на проведення ґрунтовної перевірки двигунів повітряних суден зазначеного типу. Загалом оглянути планується 352 двигуни в США та 681 у світі.
До цих дій підштовхнула трагедія на рейсі Нью-Йорк - Даллас авіакомпанії Southwest Airlines, що сталася 17 квітня. На висоті майже 10 кілометрів у лайнера вибухнув лівий двигун. Осколки розбили ілюмінатор, в який затягло пасажирку, котра сиділа поруч із ним. Почалася розгерметизація салону. У результаті інциденту жінка загинула, а літак зробив вимушену посадку.