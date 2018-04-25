У США відомого коміка Білла Косбі визнали винним у сексуальних домаганнях

Зірку американського телебачення, 80-річного комедійного актора Білла Косбі визнали винним у сексуальних домаганнях. Суд присяжних міста Норрістаун, штат Пенсильванія, оголосив про це рішення в четвер, 26 квітня.

Актора визнали винним за всіма пунктами обвинувачення, передає інформагенція Reuters. Суд розглядав справу повторно. Під час першого процесу суддям не вдалося ухвалити спільне рішення.

Раніше близько 60 жінок звинуватили Косбі в секс-домаганнях. Перед судом він мусив відповідати за історію 2004 року. Колишня працівниця університету Андреа Констенд звинуватила актора в тому, що він приспав її за допомогою таблеток у своєму домі в Філадельфії та вчинив сексуальну наругу. За даними AFP, 12 років тому Косбі та Констенд підписали мирову угоду, в результаті якої актор нібито заплатив жінці 3,38 мільйона доларів.

До оголошення вироку Косбі може перебувати на волі під заставу в один мільйон доларів.

Перший процес у цій справі завершився незадовго до початку кампанії #MeToo, під час якої сотні американських жінок зізналися, що переживали випадки секс-домагань із боку цілої низки багатих і впливових чоловіків.

Вирок Косбі інформагенція Reuters називає "вирішальною перемогою для прокурорів в одній із перших справ щодо секс-домагань знаменитостей в еру #MeToo".