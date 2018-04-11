У США анонсували нові санкції проти Росії через Сирію

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі у неділю, 15 квітня, анонсувала нові американські санкції щодо Росії через її роль у сирійському конфлікті. Про їх запровадження має оголосити в понеділок, 16 квітня, міністр фінансів США Стівен Мнучін, заявила Хейлі в ефірі телеканалу CBS.

"Вони будуть спрямовані на всі компанії, які працювали з технічним оснащенням, яке мало відношення до (президента Сирії Башара, - Ред.) Асада і застосування хімічної зброї", - цитує американську дипломатку агенція Reuters. Хейлі також поклала відповідальність на Росію за створення напруги у відносинах зі Сполученими Штатами. На її думку, уже запроваджені та нові санкції дадуть Росії зрозуміти, що така поведінка є неприйнятною.

6 квітня Вашингтон запровадив санкції проти семи російських олігархів, 12-ти контрольованих ними компаній та 17-ти урядовців за "злонамірні дії у світі", в тому числі в Україні та Сирії. При цьому в американському мінфіні заявили, що Росія постачає зброю уряду сирійського президента Асада.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, скоєну в місті Дума.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Звернення Трампа до нації Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Три об'єкти атак Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Жорсткіший удар Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Кілька потерпілих Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Відповідно до національних інтересів Великобританії Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Російські об'єкти не постраждали Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Дамаск перетнув "червону лінію" "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Хто і як завдавав ударів США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Канцлерка Німеччини підтримала атаку Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.



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