 У Словенії почалися парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Словенії почалися парламентські вибори

За прогнозами, найкращі шанси на перемогу має правоцентристська опозиція. Ще один з лідерів перегонів, окрім відставленого прем'єра, - політик-гуморист.

Будівля парламенту Словенії

Будівля парламенту Словенії

У Словенії розпочалися вибори до парламенту, на яких право голосу мають близько 1,7 мільйона громадян. Голосування в неділю, 3 червня, відбувається достроково на тлі політичної кризи та відставки в березні прем'єра Міро Церара. Опитування не дають його партії значних шансів, зазначає агенція новин dpa.

DW.COM

Цей крок обумовлений рішенням Верховного суду Словенії про те, що уряд Міро Церара діяв упереджено під час минулорічного референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії. (15.03.2018)

Чинного главу держави підтримали 53 відсотки виборців. Явка виборців склала рекордно низькі 42 відсотки. (13.11.2017)

Перемогу ж тим часом пророкують лідеру правоцентристської опозиції, 59-річному екс-прем'єру Янезові Яншу. Його Словенська демократична партія з антимігрантською риторикою, за прогнозами соціологів, отримає близько третини голосів. "Золоту акцію" і третє місце ж може отримати партія LMS - "Список Мар'яна Шареца", повідомляє AFP. Шарец, 40-річний гуморист та політик називає себе "антисистемним" гравцем. Минулого року він з незначним відривом програв вибори президента Борутові Пахору.

Партія 54-річного Церара на попередніх виборах здобула блискавичну перемогу всього через місяць після створення. І попри те, що його уряд спромігся стабілізувати економіку країни, під кінець своєї каденції він зіткнувся з низкою проблем. Останньою краплею стало рішення Верховного суду Словенії про те, що уряд Церара діяв упереджено під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії у Копері.

Дивитись відео 04:25
Now live
04:25 хв

Як земляки заробляють на імені Меланії Трамп

Аудіо й відео до теми

Як земляки заробляють на імені Меланії Трамп  

Докладно

Італійський прем'єр Джузеппе Конте

Вперед, італійські урядовці-дилетанти!

Правління правих та лівих популістів в Італії може принести Європі неспокійні часи, вважає Барбара Везель.  

VW планує збільшити присутність на китайському ринку

Volkswagen планує відкрити в Китаї нові автозаводи

Упродовж наступних 7-8 років VW має намір вивести на китайський ринок 40 моделей електрокарів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  