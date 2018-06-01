 У Скоп′є відбулися протести через плани змінити назву Македонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

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Новини

У Скоп'є відбулися протести через плани змінити назву Македонії

У Македонії відбулися протести незадоволених спробами зміни назви країни для врегулювання конфлікту з Грецією. У Скоп'є протести організувала права опозиція.

Протест у Скоп'є

Протест у Скоп'є - прапори Македонії

Тисячі прихильників правої македонської опозиції вийшли на вулиці Скоп'є в суботу, 2 червня, на протест проти планів щодо зміни назви країни. Сусідня Греція вимагає перестати вживати назву "Македонія", позаяк так називається одна з її провінцій. Незадоволені також вимагають дострокових виборів на тлі послаблення економіки, зазначає агенція новин Reuters.

Протест у Скоп'є біля урядової будівлі

Протест у Скоп'є біля урядової будівлі

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Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про шанс на швидке врегулювання суперечки між Афінами та Скоп'є щодо назви країни. Утім, його грецький колега Алексіс Ципрас радить не поспішати.

Раді ЄС рекомендовано почати переговори про вступ Албанії та Македонії до Євросоюзу. Водночас Єврокомісія у своєму звіті жорстко розкритикувала ситуацію в Туреччині, яка також є кандидатом на вступ до ЄС. (17.04.2018)

Щоб владнати міжнародну суперечку навколо назви колишньої югославської республіки, уряд Македонії готовий змінити назву країни, запевняють у Скоп'є. (06.02.2018)

Люди зібралися перед урядовою будівлею з прапорами Македонії та партії "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-ДПМНЄ). Її лідер Християн Мікоскі пообіцяв, що опозиція не підтримуватиме конституційні зміни щодо зміни назви країни, додає AFP. Минулого року прибічники цієї політсили взяли штурмом будівлю парламенту через обрання спікером етнічного албанця в порушення процедури.

На початку року десятки тисяч людей протестували в грецьких Салоніках проти вживання назви "Македонія" стосовно Колишньої Югославської Республіки Македонія. Афіни та Скоп'є на початку року домовилися поновити зусилля, спрямовані на врегулювання 25-річної суперечки.  Греція наполягає, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, до якої також належить місто Салоніки, і тому блокує діалог щодо вступу країни до НАТО та ЄС. Серед інших розглядаються варіанти "Нова Македонія", "Верхня Македонія" чи "Північна Македонія". Очікується, що будь-яка пропозиція має пройти через схвалення парламентом та референдумом.

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