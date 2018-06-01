У Скоп'є відбулися протести через плани змінити назву Македонії

Тисячі прихильників правої македонської опозиції вийшли на вулиці Скоп'є в суботу, 2 червня, на протест проти планів щодо зміни назви країни. Сусідня Греція вимагає перестати вживати назву "Македонія", позаяк так називається одна з її провінцій. Незадоволені також вимагають дострокових виборів на тлі послаблення економіки, зазначає агенція новин Reuters.

Протест у Скоп'є біля урядової будівлі

Люди зібралися перед урядовою будівлею з прапорами Македонії та партії "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-ДПМНЄ). Її лідер Християн Мікоскі пообіцяв, що опозиція не підтримуватиме конституційні зміни щодо зміни назви країни, додає AFP. Минулого року прибічники цієї політсили взяли штурмом будівлю парламенту через обрання спікером етнічного албанця в порушення процедури.

На початку року десятки тисяч людей протестували в грецьких Салоніках проти вживання назви "Македонія" стосовно Колишньої Югославської Республіки Македонія. Афіни та Скоп'є на початку року домовилися поновити зусилля, спрямовані на врегулювання 25-річної суперечки. Греція наполягає, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, до якої також належить місто Салоніки, і тому блокує діалог щодо вступу країни до НАТО та ЄС. Серед інших розглядаються варіанти "Нова Македонія", "Верхня Македонія" чи "Північна Македонія". Очікується, що будь-яка пропозиція має пройти через схвалення парламентом та референдумом.