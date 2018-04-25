 У Сирії розбився російський військовий вертоліт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

У Сирії розбився російський військовий вертоліт

Під час аварії російського військового вертольота Ка-52 в Сирії загинули обидва льотчики. За даними міністерства оборони Росії, причиною інциденту могла стати технічна несправність.

У Сирії розбився російський вертоліт

У Сирії розбився російський вертоліт

Російський військовий вертоліт Ка-52 розбився у Сирії, повідомило в понеділок, 7 травня, міністерство оборони РФ. Внаслідок аварії загинули два льотчики. "За попередньою інформацією причиною інциденту могла стати технічна несправність", - заявили у військовому відомстві РФ. Пошуково-рятувальна група доставила тіла загиблих льотчиків на аеродром базування.

Раніше, 3 травня, в Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ. Аварія, в результаті якої загинули обидва пілоти, сталася після зльоту літака з аеродрому Хмеймім. За даними російського міністерства оборони, у двигуни літака міг потрапити птах.

DW.COM

Су-30СМ упав при вильоті із сирійської авіабази Хмеймім. Імовірно, причиною катастрофи стало потрапляння птаха в двигун. (03.05.2018)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що солдати, які брали участь в наступі на Афрін, готові до подальших операцій в Сирії. Їхні дії триватимуть до тих пір, поки "не залишиться жодного терориста". (07.05.2018)

Нагадаємо, що початку березня при посадці на базі Хмеймім також зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. Загинули 39 осіб, всі - військовослужбовці. За даними міноборони РФ, літак не долетів до злітно-посадкової смуги аеродрому Хмеймім близько 500 метрів і зітштовхнувся із землею. Військові підкреслювали відсутність "вогневого впливу".

За офіційними даними, за час операції в Сирії Росія втратила сім літаків і шість вертольотів, повідомляє агенція "Інтерфакс". Російська військова операція в Сирії триває з 30 вересня 2015 року. Бойова авіація Росії підтримує наземні дії армії президента Сирії Башара Асада. Окрім авіабази Хмеймім, Росія має також у Сирії пункт базування військово-морського флоту в Тартусі.
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У Сирії збито російський гелікоптер (01.08.2016)

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