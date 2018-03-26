 У Сирії почалась евакуація повстанців з міста Дума в Східній Гуті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

У Сирії почалась евакуація повстанців з міста Дума в Східній Гуті

Сирійських повстанців та їхні родини почали евакуйовувати з Думи, що в Східній Гуті. Міністерство оборони Росії повідомляє, що з міста вже вивезено понад тисячі людей.

Із міста Дума в Східній Гуті евакуюють повстанців

У місті Дума в Східній Гуті

Почалась евакуація повстанців із міста Дума в Східній Гуті, повідомили в понеділок, 2 квітня, державні сирійські ЗМІ. "Група автобусів, у якій перебувають терористи "Джаїш аль-Іслам" та їхні сім'ї, покидають Думу для перевезення в Джараблус", - передає сирійське державне ініформаційне агентство SANA з посиланням на повстанців. Державне телебачення країни повідомило, що з Думи виїхало чотири автобуси. Проведення евакуації також підтвердив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує агенція AP.

У свою чергу, російські військові повідомили про те, що з Думи було вивезено понад тисячі людей. "Всього на 24 автобусах в провінцію Ідліб вивезено 1146 осіб, в тому числі 112 бойовиків і 1034 члени їхніх сімей", - повідомили в міністерстві оборони Росії. Там відзначили, що безпеку повстанців забезпечували сирійські поліцейські під контролем офіцерів російського Центру по примиренню ворогуючих сторін і представників сирійського арабського Червоного Півмісяця.

Напередодні російська сторона, яка вела переговори щодо евакуації, повідомила про досягнення домовленосіт щодо евакуації бійців "Джаїш аль-Іслам" з Думи. Але ця група повстанців ще не підтвердила угоду, повідомляє агенція AFP.

DW.COM

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За даними Москви, з початку операції зі звільнення Східної Гути від повстанців анклав покинуло близько 153 тисяч осіб. Раніше повідомлялося, що підконтрольним Башару Асаду силам вдалося заволодіти 95 відсотками території Східної Гути.

Нагадаємо, що наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб.
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