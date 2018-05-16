 У Сирії за тиждень загинули десятки проурядових бійців - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

У Сирії за тиждень загинули десятки проурядових бійців - спостерігачі

Спостерігачі повідомляють, що серед 35 загиблих бійців сирійських проурядових сил щонайменше дев'ятеро росіян. У Москві ж підтвердили загибель лише чотирьох своїх військових.

Бійці проурядових сил у провінції Дейр-ез-Зор (архівне фото)

Бійці проурядових сил у провінції Дейр-ез-Зор (архівне фото)

Внаслідок атак бойовиків "Ісламської держави" (ІД) на сході Сирії упродовж останнього тижня загинули десятки бійців проурядових сил, повідомили у неділю, 27 травня, в базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Найбільш кривавим виявився напад, вчинений 23 травня поблизу містечка Меядін у провінції Дейр-ез-Зор. "Було вбито 35 проурядових військових, включно з щонайменше дев'ятьма росіянами. Дехто з росіян належав до урядових військ, але не всі із них", - заявив керівник центру Рамі Абдель Рахман, цитує агентство AFP. Інші 26 загиблих військових, за даними центру, - сирійці.

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Росія розпочала військову операцію з підтримки сил Башара Асада в Сирії в 2015 році. Російська авіація, зокрема, відіграла важливу роль у перемозі проурядових підрозділів у боях за Алеппо. Окрім того, росіяни присутні в сирійській армії в ролі військових радників. 

Терористична організація "Ісламська держава" втратила майже всі території, які контролювала в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату". Нині ісламісти ще контролюють в Сирії пустельні райони на сході країни, де здійснюють напади на проурядові сили. 

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