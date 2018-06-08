 У Середземному морі понад 600 біженців чекають на рішення європейців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

У Середземному морі понад 600 біженців чекають на рішення європейців

Італія та Мальта не можуть вирішити, хто має прийняти мігрантів, врятованих у ніч на неділю в Середземному морі.

Сотні мігрантів чекають в морі на рішення Мальти та Італії

Сотні мігрантів чекають в морі на рішення Мальти та Італії

У понеділок, 11 червня, через суперечку між Мальтою та Італією у Середземному морі другу добу чекає на рішення про швартування корабель із 629 біженцями. У ніч на неділю їх врятувала італійська берегова охорона та неурядові рятівні організації.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що країна дотримується міжнародних правил і не може прийняти мігрантів, оскільки вони були врятовані у водах, що контролює Лівія.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що країна закриє свої порти для біженців, якщо Мальта не прийме врятованих мігрантів. Він заявив, що Мальта "не може відвертатися, коли справа йде про дотримання міжнародних конвенцій з захисту життя людей".

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Іспанські рятувальники врятували життя 476 мігрантам, які на 15 човнах намагалися перетнути Середземне море. Людей покинули на відкритій воді контрабандисти. (06.05.2018)

Італійська та марокканська берегові охорони, а також низка неурядових організацій врятували сотні біженців з Північної Африки. (10.06.2018)

У ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. Одночасно марокканська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців.

Щорічно десятки тисяч мігрантів намагаються дістатися до південноєвропейських країн і перетинають Середземне море на човнах контрабандистів. Більшість цих суден непридатні для таких подорожей, і тисячі мігрантів гинуть щороку при спробі перетнути море.

В ООН заявляють, що цього року під час спроби перетнути Середземномор'я загинули вже 615 мігрантів. Загалом же, як зазначається, за перші чотири місяці 2018 року європейських берегів дісталися майже 22,5 тисячі мігрантів.

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