У Середземному морі за вихідні врятували понад 1000 мігрантів

Рятувальні організації під керівництвом італійської берегової охорони врятували в Середземному морі близько 900 людей у суботу та неділю, 21-22 квітня. Лише з одного рятувального судна Aqurius, яке використовують "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée, зійшли на берег Сицилії 537 врятованих осіб.

Ще 263 нелегальних мігрантів витягли з води члени лівійської берегової охорони та повернули їх до цієї охопленої громадянською війною північноафриканської країни. Сотні втікачів вирушили в небезпечну морську подорож на човнах саме з Лівії, повідомляють у понеділок, 23 квітня, інформагенції AFP та dpa.

За даними dpa, протягом квітня до Італії морським шляхом прибули 1255 біженців. Це значно менше, ніж рік тому: у квітні 2017-го в Італії висадилися майже 13 тисяч утікачів.

Торік статус біженця в ЄС отримали менше мігрантів, ніж раніше

Країни Європейського Союзу у 2017 році надали статус біженця близько 540 тисячам прохачів притулку. Це на чверть менше, ніж роком раніше. Третина прохачів, які отримали статус біженців, - громадяни Сирії. 19 відсотків - громадяни Афганістану, 12 відсотків - Іраку. Дещо менше походять із Еритреї, Ірану та Сомалі.

За даними Eurostat, найбільше клопотань про надання притулку задовольнили в Німеччині : 325 400 або 60 відсотків від загальної кількості в ЄС.