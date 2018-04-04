 У Саудівській Аравії розпочали розслідування щодо ″корупціонерів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

У Саудівській Аравії розпочали розслідування щодо "корупціонерів"

Саудівські слідчі розпочали розслідування проти багатьох принців, бізнесменів та високопоставлених чиновників через підозри в корупції. Дехто з підозрюваних відмовився від співпраці зі слідством, кажуть у Ер-Ріяді.

Саудівська Аравія

Всередині готелю Ritz-Carlton в Ер-Ріяді, який був місцем утримання "корупціонерів"

Саудівські органи юстиції розпочали розслідування через підозри у корупції та відмиванні коштів. Про це заявив заступник генерального прокурора Саудівської Аравії Сауд аль-Хамад в інтерв'ю одному з арабських видань, опублікованому в неділю, 8 квітня, повідомляє інформагенція dpa. Серед фігурантів справ - багато принців, бізнесменів та високопоставлених чиновників, пояснив аль-Хамад.

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Створення антикорупційної комісії в Саудівській Аравії призвело до хвилі арештів посадовців та членів королівської родини. Серед заарештованих - чимало опонентів кронпринца Мохаммеда бін Салмана. (05.11.2017)

Податок на додану вартість у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах справлятимуть з 1 січня 2018 року. Це історичне рішення, спільно узгоджене з низкою країн Перської затоки, поки втілили в життя лише вони. (31.12.2017)

В Ер-Ріяді арештували одинадцять принців, які протестували проти припинення оплати державою їхніх рахунків за електроенергію та водопостачання. (06.01.2018)

За його словами, чимало підозрюваних відмовилися від співпраці зі слідством. Усі розслідувані випадки розглядатимуть окремо, наголосив аль-Хамад. Деякими з них займатимуться органи, що спеціалізуються на боротьбі з відмиванням коштів. Інші розглядатимуть суди, що займаються справами національної безпеки та тероризму, зазначив заступник генпрокурора королівства.

У листопаді минулого року в королівстві висунули звинувачення в корупції 381 особі. Серед них були принци, відомі посадовці та впливові бізнесмени. Підозрюваних арештували й помістили під варту в п'ятизірковому готелі Ritz Carlton в Ер-Ріяді. Згодом більшість з них або визнали обвинувачення й врегулювали питання, сплативши штрафи та вийшовши на волю, або ж проти них забракло доказів. Наприкінці січня 2018 року повідомлялося, що сукупний обсяг сплачених підозрюваними сум та переданих державі активів перевищив 100 мільярдів доларів США.

На сьогоднішній день 56 людей ще залишаються під вартою. Про їхнє місце перебування нічого не відомо.
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