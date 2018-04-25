У Саудівській Аравії розпочали будівництво гігантського парку розваг

Саудівська Аравія ввечері у суботу, 28 квітня, розпочала спорудження "міста розваг" неподалік столиці королівства Ер-Ріяда. У церемонії закладання першого каменя взяв участь король Салман. Проект "Кіддія-сіті" в 40 кілометрах на південний захід від Ер-Ріяда має на меті створення парку, який зможе позмагатися зі славнозвісним Діснейлендом. Площа майбутнього "міста розваг" - 334 квадратні кілометри, що у два з половиною рази більше за парк "Дісней Ворлд" в американському Орландо, повідомляє агентство AFP. Під час першої черги будівництва, яка має завершитися у 2022 році, спорудять район сафарі, гоночні траси і кілька тематичних парків.
За даними місцевих ЗМІ, лише інфраструктурні витрати на "місто розваг" становитимуть до 30 мільярдів ріалів (близько 8 мільярдів доларів США). А зведення різних споруд та атракціонів потягне ще на кілька десятків мільярдів доларів. До 2030 року саудити розраховують на 17 мільйонів відвідувачів і на 1,5 мільйони гостей у 2022 році, коли "місто розваг" відкриють.
"Кіддія-сіті" є частиною стратегії диверсифікації економіки країни Vision 2030, започаткованої кронцпринцем Мохаммедом бін Салманом. Вона передбачає також спорудження NEOM - центру високих технологій, який має позмагатися із американською Кремнієвою долиною, - та нового курорту на березі Червоного моря.
У лютому 2018 року управління розваг Саудівської Аравії заявило про намір провести понад п'ять тисяч фестивалів і концертів на території королівства цього року, що вдвічі більше, ніж у 2017-му. Королівство планує витратити на індустрію розваг близько 64 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Нині саудити витрачають мільярди доларів на перегляд кіно і відвідування парків розваг у сусідніх туристичних мекках, як-то Дубаї чи Бахрейн.
Нещодавно королівство скасувало майже сорокалітню заборону на показ кінофільмів. Разом з іншими заходами з лібералізації це рішення вважають частиною політики кронпринца Мохаммеда бін Салмана. Необхідність диверсифікації економіки країни гостро постала кілька років тому внаслідок зниження цін на нафту, що спричинило суттєве скорочення надходжень до бюджету країни.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Місто майбутнього у пустелі (Неом, Саудівська Аравія)
Неом стане найбезпечнішим, найефективнішим і найсучаснішим містом у світі, обіцяє влада Саудівської Аравії. 500 мільярдів доларів США інвестують у нову спеціальну економічну зону у Червоному морі. Екологічно чисте місто високих технологій існуватиме на основі окремого закону та надаватиме робочі місця молоді. Першу фазу його будівництва мають завершити до 2025 року.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Зелене місто-привид (Масдар-сіті, Абу-Дабі)
Екологічне та високотехнологічне місто Масдар в Об'єднаних Арабських Еміратах мало бути готовим до 2016 року. Однак в процесі будівництва відмовилися від концепції міста без викидів, а завершення робіт перенесли на 2030 рік. Міжнародне агентство з відновлюваної енергії IRENA та компанії на кшталт Siemens там уже представлені, однак мешканців у місті поки що немає.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Монгольське еко-місто (Мідар-сіті, Монголія)
Монгольська столиця задихається від смогу та великої кількості транспорту. Щоб виправити ситуацію, на південь від Улан-Батора планують побудувати нове місто - Мідар. Згідно з планом німецького архітектора Штефана Шміца, до 2030 року у цьому екологічно чистому місті мають мешкати 90 тисяч людей, а пізніше - до 300 тисяч. А символом міста має стати найбільша у світі статуя Будди.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Нове портове місто (Лінганг Нью Сіті, Китай)
Новий комерційний центр - Лінганг Нью Сіті - будують поблизу китайського мегаполіса Шанхаю. Місто розробило архітекторське бюро Gerkan, Marg & Partner з Гамбурга. За задумом, це має бути сучасне, зручне для життя і соціальної активності місто для 800 тисяч людей. Роботу тут пропонуватимуть у сфері hi-tech-досліджень, у порту Яншань та зоні вільної торгівлі, яка прилягає до порту.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Розумне місто (Сонгдо, Південна Корея)
Шість квадратних кілометрів суходолу були насипані у морі для побудови південнокорейського міста Сонгдо. Воно претендує на звання найрозумнішого міста у світі. Сонгдо вже має 100 тисяч жителів. Транспортний трафік, робота поліції, приватні будинки - усе місто підключене до цифрової мережі та обладнане камерами та сенсорами.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Манхеттен в Африці (Еко Атлантік Сіті, Нігерія)
Неподалік від найбільшого міста Нігерії Лагоса земснаряди намивають ґрунт для побудови розкішного фінансового центру та життя щонайменше 250 тисяч людей. У місті Еко Атлантік Сіті зведуть торгові центри, хмарочоси і порти для яхт. Для Африки - безпрецедентний амбітний проект. У Нігерії понад половина населення живе за межею бідності. Критики вбачають у новому місті безпечний притулок для багатих.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Білл Гейтс Сіті (Бельмонт-Смарт-Сіті, США)
За інформацією з офіційної сторінки проекту, за планами побудови Бельмонт-Смарт-Сіті у штаті Арізона стоїть засновник Microsoft Білл Гейтс. Смарт-Сіті, розраховане на 200 тисяч жителів, зведуть за 70 кілометрів від міста Фенікс. Тут втілять у життя проекти Smart Home, Smart Work та Smart City. Утім, грандіозний задум ще на початковій стадії.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Гугл-місто (Квейсайд, Торонто, Канада)
Холдинг Alphabet, якому належить Google, будує новий житловий квартал у канадському місті Торонто. Планується, що близько десяти тисяч осіб насолоджуватимуться життям тут без смогу, сміття та дорожніх заторів. Натомість, як і потребують вимоги часу, місто буде обладнане розумними цифровими технологіями, які збиратимуть великі масиви даних про мешканців "Квейсайду Торонто".
Автор: Гелле Єппесен, Михайло Малий