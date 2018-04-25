У Саудівській Аравії розпочали будівництво гігантського парку розваг

Саудівська Аравія ввечері у суботу, 28 квітня, розпочала спорудження "міста розваг" неподалік столиці королівства Ер-Ріяда. У церемонії закладання першого каменя взяв участь король Салман. Проект "Кіддія-сіті" в 40 кілометрах на південний захід від Ер-Ріяда має на меті створення парку, який зможе позмагатися зі славнозвісним Діснейлендом. Площа майбутнього "міста розваг" - 334 квадратні кілометри, що у два з половиною рази більше за парк "Дісней Ворлд" в американському Орландо, повідомляє агентство AFP. Під час першої черги будівництва, яка має завершитися у 2022 році, спорудять район сафарі, гоночні траси і кілька тематичних парків.

За даними місцевих ЗМІ, лише інфраструктурні витрати на "місто розваг" становитимуть до 30 мільярдів ріалів (близько 8 мільярдів доларів США). А зведення різних споруд та атракціонів потягне ще на кілька десятків мільярдів доларів. До 2030 року саудити розраховують на 17 мільйонів відвідувачів і на 1,5 мільйони гостей у 2022 році, коли "місто розваг" відкриють.

"Кіддія-сіті" є частиною стратегії диверсифікації економіки країни Vision 2030, започаткованої кронцпринцем Мохаммедом бін Салманом. Вона передбачає також спорудження NEOM - центру високих технологій, який має позмагатися із американською Кремнієвою долиною, - та нового курорту на березі Червоного моря.

У лютому 2018 року управління розваг Саудівської Аравії заявило про намір провести понад п'ять тисяч фестивалів і концертів на території королівства цього року, що вдвічі більше, ніж у 2017-му. Королівство планує витратити на індустрію розваг близько 64 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Нині саудити витрачають мільярди доларів на перегляд кіно і відвідування парків розваг у сусідніх туристичних мекках, як-то Дубаї чи Бахрейн.

Нещодавно королівство скасувало майже сорокалітню заборону на показ кінофільмів. Разом з іншими заходами з лібералізації це рішення вважають частиною політики кронпринца Мохаммеда бін Салмана. Необхідність диверсифікації економіки країни гостро постала кілька років тому внаслідок зниження цін на нафту, що спричинило суттєве скорочення надходжень до бюджету країни.