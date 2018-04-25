 У Саудівській Аравії розпочали будівництво гігантського парку розваг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

У Саудівській Аравії розпочали будівництво гігантського парку розваг

Проект "Кіддія-сіті" включатиме тематичні парки, спортивні споруди та зону сафарі. В Ер-Ріяді розраховують, що парк відвідуватимуть мільйони туристів.

Король Салман узяв участь у святковій церемонії початку будівництва Кіддія-сіті

Король Салман узяв участь у святковій церемонії початку будівництва "Кіддія-сіті"

Саудівська Аравія ввечері у суботу, 28 квітня, розпочала спорудження "міста розваг" неподалік столиці королівства Ер-Ріяда. У церемонії закладання першого каменя взяв участь король Салман. Проект "Кіддія-сіті" в 40 кілометрах на південний захід від Ер-Ріяда має на меті створення парку, який зможе позмагатися зі славнозвісним Діснейлендом. Площа майбутнього "міста розваг" - 334 квадратні кілометри, що у два з половиною рази більше за парк "Дісней Ворлд" в американському Орландо, повідомляє агентство AFP. Під час першої черги будівництва, яка має завершитися у 2022 році, спорудять район сафарі, гоночні траси і кілька тематичних парків.

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Саудівська Аравія вперше за 35 років дозволить кінотеатри. Перші сеанси відбудуться навесні 2018 року. (11.12.2017)

З 2018 року жінки в Саудівській Аравії отримають право відвідувати в якості глядачів спортивні змагання на стадіонах. Утім, відвідувати стадіони вони зможуть лише з родинами. (30.10.2017)

В Ер-Ріяді відбувається перший в історії країни тиждень жіночої моди, в якому беруть участь відомі західні кутюр'є. Подія розглядається як політичний сигнал модернізації країни. (11.04.2018)

У червні 2018 року саудівські жінки зможуть водити мотоцикли та вантажівки. Для порушниць правил дорожнього руху створять спеціальні центри під керівництвом жінок. (16.12.2017)

За даними місцевих ЗМІ, лише інфраструктурні витрати на "місто розваг" становитимуть до 30 мільярдів ріалів (близько 8 мільярдів доларів США). А зведення різних споруд та атракціонів потягне ще на кілька десятків мільярдів доларів. До 2030 року саудити розраховують на 17 мільйонів відвідувачів і на 1,5 мільйони гостей у 2022 році, коли "місто розваг" відкриють.

"Кіддія-сіті" є частиною стратегії диверсифікації економіки країни Vision 2030, започаткованої кронцпринцем Мохаммедом бін Салманом. Вона передбачає також спорудження NEOM - центру високих технологій, який має позмагатися із американською Кремнієвою долиною, - та нового курорту на березі Червоного моря.

У лютому 2018 року управління розваг Саудівської Аравії заявило про намір провести понад п'ять тисяч фестивалів і концертів на території королівства цього року, що вдвічі більше, ніж у 2017-му. Королівство планує витратити на індустрію розваг близько 64 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Нині саудити витрачають мільярди доларів на перегляд кіно і відвідування парків розваг у сусідніх туристичних мекках, як-то Дубаї чи Бахрейн.

Нещодавно королівство скасувало майже сорокалітню заборону на показ кінофільмів. Разом з іншими заходами з лібералізації це рішення вважають частиною політики кронпринца Мохаммеда бін Салмана. Необхідність диверсифікації економіки країни гостро постала кілька років тому внаслідок зниження цін на нафту, що спричинило суттєве скорочення надходжень до бюджету країни.

  • Неом, Саудівська Аравія. Майбутнє у пустелі

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Місто майбутнього у пустелі (Неом, Саудівська Аравія)

    Неом стане найбезпечнішим, найефективнішим і найсучаснішим містом у світі, обіцяє влада Саудівської Аравії. 500 мільярдів доларів США інвестують у нову спеціальну економічну зону у Червоному морі. Екологічно чисте місто високих технологій існуватиме на основі окремого закону та надаватиме робочі місця молоді. Першу фазу його будівництва мають завершити до 2025 року.

  • Масдар-Сіті, Абу-Дабі. Зелене місто-привид?

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Зелене місто-привид (Масдар-сіті, Абу-Дабі)

    Екологічне та високотехнологічне місто Масдар в Об'єднаних Арабських Еміратах мало бути готовим до 2016 року. Однак в процесі будівництва відмовилися від концепції міста без викидів, а завершення робіт перенесли на 2030 рік. Міжнародне агентство з відновлюваної енергії IRENA та компанії на кшталт Siemens там уже представлені, однак мешканців у місті поки що немає.

  • Мідар-Сіті, Монголія. Монгольське еко-місто

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Монгольське еко-місто (Мідар-сіті, Монголія)

    Монгольська столиця задихається від смогу та великої кількості транспорту. Щоб виправити ситуацію, на південь від Улан-Батора планують побудувати нове місто - Мідар. Згідно з планом німецького архітектора Штефана Шміца, до 2030 року у цьому екологічно чистому місті мають мешкати 90 тисяч людей, а пізніше - до 300 тисяч. А символом міста має стати найбільша у світі статуя Будди.

  • Лінганг Нью Сіті, Китай. Нове портове місто

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Нове портове місто (Лінганг Нью Сіті, Китай)

    Новий комерційний центр - Лінганг Нью Сіті - будують поблизу китайського мегаполіса Шанхаю. Місто розробило архітекторське бюро Gerkan, Marg & Partner з Гамбурга. За задумом, це має бути сучасне, зручне для життя і соціальної активності місто для 800 тисяч людей. Роботу тут пропонуватимуть у сфері hi-tech-досліджень, у порту Яншань та зоні вільної торгівлі, яка прилягає до порту.

  • Сонгдо, Південна Корея. Розумне місто Сонгдо

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Розумне місто (Сонгдо, Південна Корея)

    Шість квадратних кілометрів суходолу були насипані у морі для побудови південнокорейського міста Сонгдо. Воно претендує на звання найрозумнішого міста у світі. Сонгдо вже має 100 тисяч жителів. Транспортний трафік, робота поліції, приватні будинки - усе місто підключене до цифрової мережі та обладнане камерами та сенсорами.

  • Еко Атлантік-Сіті, Нігерія. Манхеттен в Африці

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Манхеттен в Африці (Еко Атлантік Сіті, Нігерія)

    Неподалік від найбільшого міста Нігерії Лагоса земснаряди намивають ґрунт для побудови розкішного фінансового центру та життя щонайменше 250 тисяч людей. У місті Еко Атлантік Сіті зведуть торгові центри, хмарочоси і порти для яхт. Для Африки - безпрецедентний амбітний проект. У Нігерії понад половина населення живе за межею бідності. Критики вбачають у новому місті безпечний притулок для багатих.

  • Бельмонт-Смарт-Сіті, США. Білл Гейтс Сіті

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Білл Гейтс Сіті (Бельмонт-Смарт-Сіті, США)

    За інформацією з офіційної сторінки проекту, за планами побудови Бельмонт-Смарт-Сіті у штаті Арізона стоїть засновник Microsoft Білл Гейтс. Смарт-Сіті, розраховане на 200 тисяч жителів, зведуть за 70 кілометрів від міста Фенікс. Тут втілять у життя проекти Smart Home, Smart Work та Smart City. Утім, грандіозний задум ще на початковій стадії.

  • Квейсайд, Торонто, Канада. Гугл місто

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Гугл-місто (Квейсайд, Торонто, Канада)

    Холдинг Alphabet, якому належить Google, будує новий житловий квартал у канадському місті Торонто. Планується, що близько десяти тисяч осіб насолоджуватимуться життям тут без смогу, сміття та дорожніх заторів. Натомість, як і потребують вимоги часу, місто буде обладнане розумними цифровими технологіями, які збиратимуть великі масиви даних про мешканців "Квейсайду Торонто".

    Автор: Гелле Єппесен, Михайло Малий


DW.COM

Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

У різноманітних куточках світу зводяться нові розумні міста, які мають бути екологічно чистими, нашпигованими новітніми цифровими технологіями та максимально комфортними для життя їхніх мешканців. (12.02.2018)  

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