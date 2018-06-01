У Саудівській Аравії переформатували уряд

В уряді Саудівської Аравії відбулися істотні перестановки. Про це в суботу, 2 червня, повідомило урядове інформагентство Saudi Press Agency. Король Салман бін Абдель Азіз Аль Сауд замінив міністра праці і соціального розвитку, глав міністерств у справах ісламу, а також культури та інформації.

Міністерство праці замість Алі бін Насера аль-Гафіса очолив приватний підприємець Ахмед бін Сулейман аль-Раджі. Призначення пов'язане з тим, що король, як і порівняно недавно - у червні 2017 року - призначений ним наслідним принцом Мохаммед бін Салман Аль Сауд ,ставлять своїм завданням модернізувати економіку і створити робочі місця для молоді. На даний момент рівень безробіття в країні становить 12,8 відсотка. Перед урядом стоїть завдання до 2022 році створити 1,2 мільйона робочих місць і знизити рівень безробіття до дев'яти відсотків.

Нові призначення мають не лише сприяти приходу приватних ініціатив до держсектора. На думку експертів Лондонської школи економіки, вони повинні відродити довіру бізнес-спільноти, який відчуває невпевненість через швидкий темп економічних реформ та антикорупційну кампанію в 2017 році.

Серед останніх заходів із лібералізації арабської монархії - відкриття кінотеатрів, проведення концертів і ярмарків, дозвіл жінкам відвідувати футбольні матчі і керувати автомобілем. Головним ініціатором змін називають наслідного принца, який обіймає посаду міністра оборони країни.