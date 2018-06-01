У Саудівській Аравії переформатували уряд

В уряді Саудівської Аравії відбулися істотні перестановки. Про це в суботу, 2 червня, повідомило урядове інформагентство Saudi Press Agency. Король Салман бін Абдель Азіз Аль Сауд замінив міністра праці і соціального розвитку, глав міністерств у справах ісламу, а також культури та інформації.
Міністерство праці замість Алі бін Насера аль-Гафіса очолив приватний підприємець Ахмед бін Сулейман аль-Раджі. Призначення пов'язане з тим, що король, як і порівняно недавно - у червні 2017 року - призначений ним наслідним принцом Мохаммед бін Салман Аль Сауд ,ставлять своїм завданням модернізувати економіку і створити робочі місця для молоді. На даний момент рівень безробіття в країні становить 12,8 відсотка. Перед урядом стоїть завдання до 2022 році створити 1,2 мільйона робочих місць і знизити рівень безробіття до дев'яти відсотків.
Нові призначення мають не лише сприяти приходу приватних ініціатив до держсектора. На думку експертів Лондонської школи економіки, вони повинні відродити довіру бізнес-спільноти, який відчуває невпевненість через швидкий темп економічних реформ та антикорупційну кампанію в 2017 році.
Серед останніх заходів із лібералізації арабської монархії - відкриття кінотеатрів, проведення концертів і ярмарків, дозвіл жінкам відвідувати футбольні матчі і керувати автомобілем. Головним ініціатором змін називають наслідного принца, який обіймає посаду міністра оборони країни.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Місто майбутнього у пустелі (Неом, Саудівська Аравія)
Неом стане найбезпечнішим, найефективнішим і найсучаснішим містом у світі, обіцяє влада Саудівської Аравії. 500 мільярдів доларів США інвестують у нову спеціальну економічну зону у Червоному морі. Екологічно чисте місто високих технологій існуватиме на основі окремого закону та надаватиме робочі місця молоді. Першу фазу його будівництва мають завершити до 2025 року.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Зелене місто-привид (Масдар-сіті, Абу-Дабі)
Екологічне та високотехнологічне місто Масдар в Об'єднаних Арабських Еміратах мало бути готовим до 2016 року. Однак в процесі будівництва відмовилися від концепції міста без викидів, а завершення робіт перенесли на 2030 рік. Міжнародне агентство з відновлюваної енергії IRENA та компанії на кшталт Siemens там уже представлені, однак мешканців у місті поки що немає.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Монгольське еко-місто (Мідар-сіті, Монголія)
Монгольська столиця задихається від смогу та великої кількості транспорту. Щоб виправити ситуацію, на південь від Улан-Батора планують побудувати нове місто - Мідар. Згідно з планом німецького архітектора Штефана Шміца, до 2030 року у цьому екологічно чистому місті мають мешкати 90 тисяч людей, а пізніше - до 300 тисяч. А символом міста має стати найбільша у світі статуя Будди.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Нове портове місто (Лінганг Нью Сіті, Китай)
Новий комерційний центр - Лінганг Нью Сіті - будують поблизу китайського мегаполіса Шанхаю. Місто розробило архітекторське бюро Gerkan, Marg & Partner з Гамбурга. За задумом, це має бути сучасне, зручне для життя і соціальної активності місто для 800 тисяч людей. Роботу тут пропонуватимуть у сфері hi-tech-досліджень, у порту Яншань та зоні вільної торгівлі, яка прилягає до порту.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Розумне місто (Сонгдо, Південна Корея)
Шість квадратних кілометрів суходолу були насипані у морі для побудови південнокорейського міста Сонгдо. Воно претендує на звання найрозумнішого міста у світі. Сонгдо вже має 100 тисяч жителів. Транспортний трафік, робота поліції, приватні будинки - усе місто підключене до цифрової мережі та обладнане камерами та сенсорами.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Манхеттен в Африці (Еко Атлантік Сіті, Нігерія)
Неподалік від найбільшого міста Нігерії Лагоса земснаряди намивають ґрунт для побудови розкішного фінансового центру та життя щонайменше 250 тисяч людей. У місті Еко Атлантік Сіті зведуть торгові центри, хмарочоси і порти для яхт. Для Африки - безпрецедентний амбітний проект. У Нігерії понад половина населення живе за межею бідності. Критики вбачають у новому місті безпечний притулок для багатих.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Білл Гейтс Сіті (Бельмонт-Смарт-Сіті, США)
За інформацією з офіційної сторінки проекту, за планами побудови Бельмонт-Смарт-Сіті у штаті Арізона стоїть засновник Microsoft Білл Гейтс. Смарт-Сіті, розраховане на 200 тисяч жителів, зведуть за 70 кілометрів від міста Фенікс. Тут втілять у життя проекти Smart Home, Smart Work та Smart City. Утім, грандіозний задум ще на початковій стадії.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Гугл-місто (Квейсайд, Торонто, Канада)
Холдинг Alphabet, якому належить Google, будує новий житловий квартал у канадському місті Торонто. Планується, що близько десяти тисяч осіб насолоджуватимуться життям тут без смогу, сміття та дорожніх заторів. Натомість, як і потребують вимоги часу, місто буде обладнане розумними цифровими технологіями, які збиратимуть великі масиви даних про мешканців "Квейсайду Торонто".
Автор: Гелле Єппесен, Михайло Малий