 У Саудівській Аравії переформатували уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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Новини

У Саудівській Аравії переформатували уряд

Саудівський король Салман призначив трьох нових міністрів. До складу кабінету увійшов підприємець з приватного сектора, який має створити на ринку праці нові робочі місця.

Кронпринц Мохаммед бін Салман радіє змінам у Саудівській Аравії

Кронпринц Мохаммед бін Салман радіє змінам у Саудівській Аравії

В уряді Саудівської Аравії відбулися істотні перестановки. Про це в суботу, 2 червня, повідомило урядове інформагентство Saudi Press Agency. Король Салман бін Абдель Азіз Аль Сауд замінив міністра праці і соціального розвитку, глав міністерств у справах ісламу, а також культури та інформації.

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За площею майбутній індустріальний мегапарк у Саудівській Аравії буде більшим за Вінницьку область. Саудити сподіваються забезпечити собі процвітання без нафти, адже її епоха завершується.

Проект "Кіддія-сіті" включатиме тематичні парки, спортивні споруди та зону сафарі. В Ер-Ріяді розраховують, що парк відвідуватимуть мільйони туристів. (29.04.2018)

Саудівська Аравія вперше за 35 років дозволить кінотеатри. Перші сеанси відбудуться навесні 2018 року. (11.12.2017)

Міністерство праці замість Алі бін Насера аль-Гафіса очолив приватний підприємець Ахмед бін Сулейман аль-Раджі. Призначення пов'язане з тим, що король, як і порівняно недавно - у червні 2017 року - призначений ним наслідним принцом Мохаммед бін Салман Аль Сауд ,ставлять своїм завданням модернізувати економіку і створити робочі місця для молоді. На даний момент рівень безробіття в країні становить 12,8 відсотка. Перед урядом стоїть завдання до 2022 році створити 1,2 мільйона робочих місць і знизити рівень безробіття до дев'яти відсотків.

Нові призначення мають не лише сприяти приходу приватних ініціатив до держсектора. На думку експертів Лондонської школи економіки, вони повинні відродити довіру бізнес-спільноти, який відчуває невпевненість через швидкий темп економічних реформ та антикорупційну кампанію в 2017 році.

Серед останніх заходів із лібералізації арабської монархії - відкриття кінотеатрів, проведення концертів і ярмарків, дозвіл жінкам відвідувати футбольні матчі і керувати автомобілем. Головним ініціатором змін називають наслідного принца, який обіймає посаду міністра оборони країни.

  • Неом, Саудівська Аравія. Майбутнє у пустелі

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Місто майбутнього у пустелі (Неом, Саудівська Аравія)

    Неом стане найбезпечнішим, найефективнішим і найсучаснішим містом у світі, обіцяє влада Саудівської Аравії. 500 мільярдів доларів США інвестують у нову спеціальну економічну зону у Червоному морі. Екологічно чисте місто високих технологій існуватиме на основі окремого закону та надаватиме робочі місця молоді. Першу фазу його будівництва мають завершити до 2025 року.

  • Масдар-Сіті, Абу-Дабі. Зелене місто-привид?

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Зелене місто-привид (Масдар-сіті, Абу-Дабі)

    Екологічне та високотехнологічне місто Масдар в Об'єднаних Арабських Еміратах мало бути готовим до 2016 року. Однак в процесі будівництва відмовилися від концепції міста без викидів, а завершення робіт перенесли на 2030 рік. Міжнародне агентство з відновлюваної енергії IRENA та компанії на кшталт Siemens там уже представлені, однак мешканців у місті поки що немає.

  • Мідар-Сіті, Монголія. Монгольське еко-місто

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Монгольське еко-місто (Мідар-сіті, Монголія)

    Монгольська столиця задихається від смогу та великої кількості транспорту. Щоб виправити ситуацію, на південь від Улан-Батора планують побудувати нове місто - Мідар. Згідно з планом німецького архітектора Штефана Шміца, до 2030 року у цьому екологічно чистому місті мають мешкати 90 тисяч людей, а пізніше - до 300 тисяч. А символом міста має стати найбільша у світі статуя Будди.

  • Лінганг Нью Сіті, Китай. Нове портове місто

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Нове портове місто (Лінганг Нью Сіті, Китай)

    Новий комерційний центр - Лінганг Нью Сіті - будують поблизу китайського мегаполіса Шанхаю. Місто розробило архітекторське бюро Gerkan, Marg & Partner з Гамбурга. За задумом, це має бути сучасне, зручне для життя і соціальної активності місто для 800 тисяч людей. Роботу тут пропонуватимуть у сфері hi-tech-досліджень, у порту Яншань та зоні вільної торгівлі, яка прилягає до порту.

  • Сонгдо, Південна Корея. Розумне місто Сонгдо

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Розумне місто (Сонгдо, Південна Корея)

    Шість квадратних кілометрів суходолу були насипані у морі для побудови південнокорейського міста Сонгдо. Воно претендує на звання найрозумнішого міста у світі. Сонгдо вже має 100 тисяч жителів. Транспортний трафік, робота поліції, приватні будинки - усе місто підключене до цифрової мережі та обладнане камерами та сенсорами.

  • Еко Атлантік-Сіті, Нігерія. Манхеттен в Африці

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Манхеттен в Африці (Еко Атлантік Сіті, Нігерія)

    Неподалік від найбільшого міста Нігерії Лагоса земснаряди намивають ґрунт для побудови розкішного фінансового центру та життя щонайменше 250 тисяч людей. У місті Еко Атлантік Сіті зведуть торгові центри, хмарочоси і порти для яхт. Для Африки - безпрецедентний амбітний проект. У Нігерії понад половина населення живе за межею бідності. Критики вбачають у новому місті безпечний притулок для багатих.

  • Бельмонт-Смарт-Сіті, США. Білл Гейтс Сіті

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Білл Гейтс Сіті (Бельмонт-Смарт-Сіті, США)

    За інформацією з офіційної сторінки проекту, за планами побудови Бельмонт-Смарт-Сіті у штаті Арізона стоїть засновник Microsoft Білл Гейтс. Смарт-Сіті, розраховане на 200 тисяч жителів, зведуть за 70 кілометрів від міста Фенікс. Тут втілять у життя проекти Smart Home, Smart Work та Smart City. Утім, грандіозний задум ще на початковій стадії.

  • Квейсайд, Торонто, Канада. Гугл місто

    Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

    Гугл-місто (Квейсайд, Торонто, Канада)

    Холдинг Alphabet, якому належить Google, будує новий житловий квартал у канадському місті Торонто. Планується, що близько десяти тисяч осіб насолоджуватимуться життям тут без смогу, сміття та дорожніх заторів. Натомість, як і потребують вимоги часу, місто буде обладнане розумними цифровими технологіями, які збиратимуть великі масиви даних про мешканців "Квейсайду Торонто".

    Автор: Гелле Єппесен, Михайло Малий


DW.COM

Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі

У різноманітних куточках світу зводяться нові розумні міста, які мають бути екологічно чистими, нашпигованими новітніми цифровими технологіями та максимально комфортними для життя їхніх мешканців. (12.02.2018)  

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Кронпринц Мохаммед бін Салман радіє змінам у Саудівській Аравії

Саудівська Аравія перетасувала уряд

Саудівський король Салман призначив трьох нових міністрів. 

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