 У Саудівській Аравії запроваджують жорсткі покарання за сексуальні домагання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Саудівській Аравії запроваджують жорсткі покарання за сексуальні домагання

На тлі дозволу жінкам керувати автомобілем уряд в Ер-Ріяді вирішив також посилити їхній захист від загрози сексуального насильства.

В Саудівській Аравії жінки невдовзі зможуть керувати автомобілями, через що потребують додаткового захисту

В Саудівській Аравії жінки невдовзі зможуть керувати автомобілями, через що потребують додаткового захисту

DW.COM

Саудівська Аравія вперше за 35 років дозволить кінотеатри. Перші сеанси відбудуться навесні 2018 року. (11.12.2017)

З 2018 року жінки в Саудівській Аравії отримають право відвідувати в якості глядачів спортивні змагання на стадіонах. Утім, відвідувати стадіони вони зможуть лише з родинами. (30.10.2017)

У Саудівській Аравії ухвалили закон, згідно з яким запроваджуються покарання за сексуальні домагання. Подібні злочини каратимуться позбавленням волі на термін до п'яти років і штрафами на суму в перерахунку до 70 тисяч євро. Про це повідомили державні ЗМІ країни в середу, 30 травня. Законопроект було схвалено в понеділок, 28 травня, спеціальною радою при кабінеті міністрів. За словами представників цієї ради, закон "заповнює великий вакуум у законодавстві", цитує агентство AFP.

Запровадження жорстких покарань пов'язане із тим, що з 24 червня у Саудівській Аравії жінки матимуть право керувати автомобілем. Для порушниць правил дорожнього руху створюють спеціальні центри під керівництвом жінок. Це означає, що жінки і чоловіки частіше контактуватимуть одне з одним у повсякденному житті, що є нетиповим для ультраконсервативного суспільства Саудівської Аравії - відтак і постає необхідність у додатковому правовому захисті.

Дотепер Саудівська Аравія лишалася єдиною країною у світі, де жінкам заборонялося керувати транспортними засобами, однак під керівництвом кронпринца Мохаммеда бін Салмана країна реалізує низку різноманітних ліберальних реформ. Зокрема, навесні поточного року саудити відновили роботу комерційних кінотеатрів. Також, починаючи з 2018 року жінки в Саудівській Аравії мають право відвідувати в якості глядачів спортивні змагання на стадіонах. Утім, відвідувати стадіони вони зможуть лише з родинами. 

Дивитись відео 00:52
Now live
00:52 хв

Жінкам вперше дозволили кермувати у Саудівській Аравії (27.09.2017)

Аудіо й відео до теми

Жінкам вперше дозволили кермувати у Саудівській Аравії (27.09.2017)  

Також за темою

Хештег #MosqueMeToo - протест мусульманок проти сексуальних домагань (17.02.2018) 17.02.2018

Мусульманки приєдналися до кампанії #MeToo, щоб розповісти про сексуальні домагання у священних місцях ісламу. Зокрема, під час хаджу до Мекки. Тисячі постів жінок під хештегом #MosqueMeToo розповідають про це.

London, Michael Fallon

Британський міністр оборони подав у відставку через "негідну поведінку" 01.11.2017

Приводом для відставки Майкла Феллона став випадок, який трапився 15 років тому, і за який політик свого часу вибачився. В уряді підтвердили відставку міністра.

Schacholympiade 2008 in Dresden

Українська чемпіонка бойкотуватиме шаховий турнір у Саудівській Аравії 27.12.2017

Українська шахістка Ганна Музичук втратить свої чемпіонські титули через відмову брати участь у Чемпіонаті світу в Саудівській Аравії. Музичук каже, що не миритиметься із дискримінацією жінок в цій країні.

Докладно

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко. "Смерть" у "другий день народження"

Чим займався і чому був змушений залишити Москву начебто вбитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко? 

Акції компаній, що будують Північний потік-2, заморожені, повідомляють ЗМІ

ЗМІ: Акції "Північного потоку-2" заморозили

Через стягнення боргу з "Газпрому" на акції компаній, пов'язаних "Північним потоком-2", накладено арешт. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  