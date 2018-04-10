 У Саудівській Аравії вперше відбувається тиждень жіночої моди | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.04.2018
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Економіка

У Саудівській Аравії вперше відбувається тиждень жіночої моди

В Ер-Ріяді відбувається перший в історії країни тиждень жіночої моди, в якому беруть участь відомі західні кутюр'є. Подія розглядається як політичний сигнал модернізації країни.

Нещодавна жінкам в Саудівській Аравії дозволили відвідувати стадіони

Нещодавна жінкам в Саудівській Аравії дозволили відвідувати стадіони

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочався перший в історії країни тиждень жіночої моди. Увечері у вівторок, 10 квітня, відбувся перший показ в рамках чотириденного заходу.

На ньому діють жорсткі правила: у глядацькому залі дозволено бути присутнім лише жінкам і заборонена зйомка. Для участі у заході до Ер-Ріяда приїхали зірки в світі моди, зокрема, відомі дизайнери Роберто Каваллі і Жан-Поль Готьє. Тиждень моди в Саудівській Аравії, де жінки мають носити традиційне довге плаття абайя і нікаб, розглядається як політичний сигнал.

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Саудівська Аравія вперше за 35 років дозволить кінотеатри. Перші сеанси відбудуться навесні 2018 року. (11.12.2017)

З 2018 року жінки в Саудівській Аравії отримають право відвідувати в якості глядачів спортивні змагання на стадіонах. Утім, відвідувати стадіони вони зможуть лише з родинами. (30.10.2017)

У вересні 2017 король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив про початок процесу модернізації країни. Зокрема, він розпорядився з 2018 року зняти заборону на водіння автомобілів для жінок. З січня жінки мають право відвідувати футбольні матчі, а в майбутньому вони зможуть без згоди чоловіка засновувати фірми. Крім того, наслідний принц Мохаммед бін Салман заявив про пом'якшення в майбутньому приписів щодо жіночого одягу.

У найближчі дні в Саудівській Аравії вперше за понад 35 років відкривається громадський кінотеатр. Заклад американської мережі AMC Entertainment Holdings Inc. почне свою роботу 18 квітня в Ер-Ріяді, а до 2030 року в країні має з'явитися майже 350 кінотеатрів. У 1980-ті кінотеатри та інші розважальні заклади були заборонені консервативним керівництвом країни.
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Жінкам вперше дозволили кермувати у Саудівській Аравії (27.09.2017)

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


DW.COM

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

Аудіо й відео до теми

Жінкам вперше дозволили кермувати у Саудівській Аравії (27.09.2017)  

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