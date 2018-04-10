У Саудівській Аравії вперше відбувається тиждень жіночої моди

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочався перший в історії країни тиждень жіночої моди. Увечері у вівторок, 10 квітня, відбувся перший показ в рамках чотириденного заходу.

На ньому діють жорсткі правила: у глядацькому залі дозволено бути присутнім лише жінкам і заборонена зйомка. Для участі у заході до Ер-Ріяда приїхали зірки в світі моди, зокрема, відомі дизайнери Роберто Каваллі і Жан-Поль Готьє. Тиждень моди в Саудівській Аравії, де жінки мають носити традиційне довге плаття абайя і нікаб, розглядається як політичний сигнал.

У вересні 2017 король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив про початок процесу модернізації країни. Зокрема, він розпорядився з 2018 року зняти заборону на водіння автомобілів для жінок. З січня жінки мають право відвідувати футбольні матчі, а в майбутньому вони зможуть без згоди чоловіка засновувати фірми. Крім того, наслідний принц Мохаммед бін Салман заявив про пом'якшення в майбутньому приписів щодо жіночого одягу.

У найближчі дні в Саудівській Аравії вперше за понад 35 років відкривається громадський кінотеатр. Заклад американської мережі AMC Entertainment Holdings Inc. почне свою роботу 18 квітня в Ер-Ріяді, а до 2030 року в країні має з'явитися майже 350 кінотеатрів. У 1980-ті кінотеатри та інші розважальні заклади були заборонені консервативним керівництвом країни.

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