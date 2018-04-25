 У річницю Макрона при владі тисячі французів вийшли на вулиці з протестами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У річницю Макрона при владі тисячі французів вийшли на вулиці з протестами

Представники лівих організацій влаштували іронічні пікніки до річниці президента Еммануеля Макрона при владі. Заходи безпеки посилено на тлі нещодавнього спалення McDonald's у Парижі.

Протестувальники порівнюють Макрона з королем Людовиком XIV

Протестувальники порівнюють Макрона з королем Людовиком XIV

DW.COM

У Франції почалася вирішальна битва Еммануеля Макрона з профспілками. Її результат вирішить не лише майбутнє реформи ринку праці, але й політичну долю молодого президента. (04.04.2018)

Ліві радикали підпалювали автомобілі та спалили заклад швидкого харчування у центрі Парижа під час традиційних демонстрацій з нагоди Першого травня. Поліція затримала близько 200 радикалів. (01.05.2018)

Тисячі прихильників лівих організацій і партій вийшли на протести у Парижі та інших містах Франції у суботу, 5 травня, щоб висловити невдоволення владою президента Еммануеля Макрона. Точна кількість учасників акції невідома, однак за даними інформагенції AFP для охорони правопорядку на вулиці було виведено близько 2000 правоохоронців, включно із поліцейськими зі щитами на випадок заворушень. "Ми стурбовані, що може виникнути насильство, тому ми посилюємо заходи безпеки", - цитує речника уряду AFP.

Організатори протестів назвали свою акцію "Вечірка для Макрона", іронізуючи над першою річницею французького президента при владі. Частина протестів проходила у вигляді пікніків, куди люди приходили сім'ями. Водночас багато учасників несли плакати зі слоганами проти Макрона, зокрема порівнюючи його із McDonald's, мережею ресторанів швидкого харчування, один із закладів якої 1 травня спалили ліві радикали. Крім того, протестувальники вважають, що Макрон є "президентом багатих" та закликають до встановлення у Франції "шостої республіки".

Протести були організовані представниками ліво-популістської партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меленшона та колишніми членами руху Nuit Debout, відомого організацією нічних протестів по всій Франції у 2016 році.
Дивитись відео 01:27

Як Макрон з Трампа поглузував (12.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Як Макрон з Трампа поглузував (12.12.2017)  

Також за темою

Frankreich Präsident Emmanuel Macron - Interview für RMC-BFMTV - Paris

Коментар: Еммануель Макрон - новий вожак Європи 17.04.2018

Паралельно з ракетним обстрілом у Сирії французький президент розпочав і медійний наступ. Його сигнал зрозумілий: Макрон є новим вожаком Європейського Союзу, вважає Макс Гофманн.

1. Mai Proteste Paris Frankreich

У Франції під час першотравневих маршів затримали 200 анархістів 01.05.2018

Ліві радикали підпалювали автомобілі та спалили заклад швидкого харчування у центрі Парижа під час традиційних демонстрацій з нагоди Першого травня. Поліція затримала близько 200 радикалів.

USA Capitol Hill in Washington | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich

Макрон у Конгресі США: Немає планети Б 25.04.2018

Президент Франції Еммануель Макрон у Конгресі США виголосив промову про важливість боротьби за захист довкілля і подолання протиріч між державами.

Докладно

Deutschland Trier 200. Geburtstag von Karl Marx | Karl-Marx-Statue, eingehüllt (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

Карл Маркс: 200 років потому

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? 

Дедалі більше працівників у Німеччині мають понад одного роботодавця

У ФРН дедалі більше людей мають понад одну роботу

Минулого року в Німеччині 3,26 мільйона людей мали понад одне місце роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  