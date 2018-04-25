У річницю Макрона при владі тисячі французів вийшли на вулиці з протестами

Тисячі прихильників лівих організацій і партій вийшли на протести у Парижі та інших містах Франції у суботу, 5 травня, щоб висловити невдоволення владою президента Еммануеля Макрона. Точна кількість учасників акції невідома, однак за даними інформагенції AFP для охорони правопорядку на вулиці було виведено близько 2000 правоохоронців, включно із поліцейськими зі щитами на випадок заворушень. "Ми стурбовані, що може виникнути насильство, тому ми посилюємо заходи безпеки", - цитує речника уряду AFP.

Організатори протестів назвали свою акцію "Вечірка для Макрона", іронізуючи над першою річницею французького президента при владі. Частина протестів проходила у вигляді пікніків, куди люди приходили сім'ями. Водночас багато учасників несли плакати зі слоганами проти Макрона, зокрема порівнюючи його із McDonald's, мережею ресторанів швидкого харчування, один із закладів якої 1 травня спалили ліві радикали. Крім того, протестувальники вважають, що Макрон є "президентом багатих" та закликають до встановлення у Франції "шостої республіки".

Протести були організовані представниками ліво-популістської партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меленшона та колишніми членами руху Nuit Debout, відомого організацією нічних протестів по всій Франції у 2016 році.