 У Росії частково заблокували Vkontakte, Twitter і Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Новини

У Росії частково заблокували Vkontakte, Twitter і Facebook

У спробах заблокувати Telegram Роскомнагляд вніс до реєстру заборонених сайтів низку IP-адрес популярних соціальних мереж.

Роскомнагляд продовжує спроби заблокувати Telegram

Роскомнагляд продовжує спроби заблокувати Telegram

Роскомнадзор продовжує поповнювати реєстр заборонених сайтів. Цього разу відомство внесло у нього IP-адреси Vkontakte, Twitter, Facebook і "Однокласників". Про це в четвер, 26 квітня, повідомив Telegram-канал RKNShowtime, який в автоматичному режимі оновлює інформацію про перелік заблокованих сайтів. Окрім того, відомство закрило доступ до п'ятьох адрес "Яндекса".

Павло Дуров, засновник Telegram

Павло Дуров, засновник Telegram

Раніше, 13 квітня 2018 року, Таганський районний суд міста Москви прийняв рішення про блокування Telegram на території Росії за відмову месенджера надати ФСБ ключі для дешифрування листувань користувачів. Роскомнадзор 16 квітня приступив до блокування месенджера.

У відповідь на це творець месенджера Павло Дуров заявив, що програма буде "використовувати вбудовані методи обходу блокування". В результаті будь-яких спроб заблокувати Telegram Роскомнадзор обмежив доступ до 18 мільйонів сторонніх сайтів. Серед заблокованих опинилися сервіси таких великих міжнародних компаній, як Google, Amazon, Microsoft, а також месенджер Viber і багато інших. Telegram при цьому, як і раніше, залишається доступним для російських користувачів.
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Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

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