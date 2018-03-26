 У Росії тривають арешти через трагедію у ТРЦ у Кемерові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

У Росії тривають арешти через трагедію у ТРЦ у Кемерові

Кількість заарештованих осіб, яких звинувачують у причетності до виникнення трагічної пожежі в Кемерові, зростає. У Слідчому комітеті Росії обіцяють нові арешти.

Пожежа в ТРЦ Зимова вишня в місті Кемерово

Заарештованих за звинуваченням у причетності до трагедії в ТРЦ у Кемерово побільшало

Кількість заарештованих у Росії через трагедію в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" у місті Кемерово зростає й надалі. У суботу, 31 березня, Центральний районний суд Кемерова санкціонував арешт керівниці інспекції державного управління держбуднагляду Танзалію Комкову, передає інформагенція "Інтерфакс". Заарештовану звинувачують у перевищенні службових повноважень. Арешт триватиме до 25 травня, вирішили судді.

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Понад 60 осіб загинуло під час пожежі у торговельному центрі у російському місті Кемерово. Ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти. (26.03.2018)

Слідчий комітет Росії заявляє про порушення пожежної безпеки в ТРЦ "Зимова вишня" у Кемерово, де внаслідок пожежі загинули десятки людей. У МНС РФ заявляють, що торговельний центр мають знести. (26.03.2018)

Трагічна пожежа у російському місті Кемерово змусила українські служби розпочати додаткові перевірки розважальних центрів у країні. Чи відповідають нормам безпеки українські комплекси відпочинку? (28.03.2018)

Після трагічної пожежі в російському торговому центрі в Кемерові Держслужба з надзвичайних ситуацій України проведе масштабну кампанію перевірки безпеки в багатьох громадських закладах. (29.03.2018)

Раніше в суботу заарештували гендиректорку ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" Юлію Богданову. Це товариство є власником ТРЦ "Зимова вишня". Цього тижня також були заарештовані техдиректор ТРЦ Георгій Соболєв, керівниця центру Надія Судденок, керівник та співробітник компанії "Системний інтегратор" Олександр Нікітін та Ігор Полозиненко. Саме ця компанія займалася обслуговуванням пожежної сигналізації у ТРЦ.

Серед заарештованих цього тижня був і охоронець Сергій Антюшин, який не ввімкнув систему сповіщення про пожежу. Тим часом 31 березня керівництво Слідчого комітету Росії пообіцяло розширити кількість арештів під час розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" 25 березня загинуло 64 особи, з яких понад 40 - діти. За даними слідства, до трагедії призвело грубе порушення правил пожежної безпеки. Слідство також виявило, що торгово-розважальний центр спорудили самовільно й без відповідних дозволів.
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Пожежа у Кемерові: люди вимагають не приховувати правди (27.03.2018)

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