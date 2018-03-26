У Росії тривають арешти через трагедію у ТРЦ у Кемерові

Кількість заарештованих у Росії через трагедію в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" у місті Кемерово зростає й надалі. У суботу, 31 березня, Центральний районний суд Кемерова санкціонував арешт керівниці інспекції державного управління держбуднагляду Танзалію Комкову, передає інформагенція "Інтерфакс". Заарештовану звинувачують у перевищенні службових повноважень. Арешт триватиме до 25 травня, вирішили судді.

Раніше в суботу заарештували гендиректорку ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" Юлію Богданову. Це товариство є власником ТРЦ "Зимова вишня". Цього тижня також були заарештовані техдиректор ТРЦ Георгій Соболєв, керівниця центру Надія Судденок, керівник та співробітник компанії "Системний інтегратор" Олександр Нікітін та Ігор Полозиненко. Саме ця компанія займалася обслуговуванням пожежної сигналізації у ТРЦ.

Серед заарештованих цього тижня був і охоронець Сергій Антюшин, який не ввімкнув систему сповіщення про пожежу. Тим часом 31 березня керівництво Слідчого комітету Росії пообіцяло розширити кількість арештів під час розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" 25 березня загинуло 64 особи, з яких понад 40 - діти. За даними слідства, до трагедії призвело грубе порушення правил пожежної безпеки. Слідство також виявило, що торгово-розважальний центр спорудили самовільно й без відповідних дозволів.