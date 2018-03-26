У Росії проходить день жалоби через пожежу в Кемерові

У містах Росії проходить день загальнонаціональної жалоби за загиблими під час пожежі в кемеровському торговельному центрі. У Кемерово вранці в середу, 28 березня, відбулися панахиди за загиблими. Захід з ушанування пам'яті відбувається біля меморіалу поблизу торговельного центру "Зимова вишня", під час пожежі в якому 25 березня, за офіційними даними, загинули 64 людини.

У Москві сотні людей приходять до встановленого на Манежній площі меморіалу, а також до пам'ятника Пушкіну, де напередодні відбулася організована активістами акція пам'яті. По всій Росії приспущені державні прапори на будівлях і установах, скасовані розважальні заходи. Москвичі продовжують нести квіти до представництва Кемеровської області в столиці Росії.

На знак скорботи і солідарності з жителями Кемерова приспущені прапори низки іноземних дипломатичних установ. Зокрема, і в посольстві Німеччини в Росії.

Україна також співчуває

Президент України Петро Порошенко також висловив співчуття рідним і близьким дітей, які загинули внаслідок пожежі в Кемерові. "Велика кількість дітей 25 березня загинула в Кемерові. Я хочу висловити найщиріші слова співчуття рідним, близьким. Це дуже несправедливо, коли діти ідуть із життя", - наголосив український президент, якого цитують "Українські новини".

Нові арешти в справі

Між тим суд у місті Кемерові на два місяці заарештував гендиректорку ТРЦ "Зимова вишня" Надію Судденок, повідомляє "Інтерфакс". Про такий запобіжний захід суд просило слідство. Судденок з таким заходом не згодна і заявила, що має намір його оскаржити.

Також суд заарештував на два місяці охоронця ТРЦ Сергія Антюшина, який не увімкнув систему оповіщення про пожежу. Раніше повідомлялося про те, що правоохоронці затримали і допитали п'ятьох підозрюваних у справі.

Між тим перший віце-губернатор Кемеровської області Володимир Чернов, коментуючи стихійний мітинг, що відбувся напередодні, назвав його "чіткою, спланованою акцією з дискредитації влади".

Перші похорони

У середу, 28 березня, відбуваються поховання 13 загиблих у "Зимовій вишні". У російському МНС повідомили, що наразі відомство не володіє даними про зниклих безвісти. "Зниклих безвісти немає. Інформації про родичів, які не знають, де їхні рідні, ми не маємо", - заявили в МНС.

Крім того, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера Євгенія Вольнова. Він, за даними слідства, нібито поширював недостовірну інформацію про кількість жертв пожежі і вводив в оману родичів загиблих. Найближчим часом пранкера оголосять у розшук, повідомляє "Газета Кемерова".

Велика пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" в центрі Кемерова сталася 25 березня. За версією Слідчого комітету РФ, осередком займання був розташований на верхньому, четвертому поверсі дитячий майданчик. Заведено кримінальну справу за статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб, а також надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Голова СКР Олександр Бастрикін назвав дві версії події - "загоряння в результаті поганої електрики, яку замкнуло", і "застосування відкритого вогню".