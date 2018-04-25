 У Росії проходить акція прихильників Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
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Новини

У Росії проходить акція прихильників Навального

Опозиційний російський політик Олексій Навальний оголосив масштабну акцію "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна.

Олексій Навальний закликав своїх прихильників вийти на акції протесту по всій Росії

Олексій Навальний закликав своїх прихильників вийти на акції протесту по всій Росії

У Росії в суботу, 5 травня, прихильники опозиційного політика Олексія Навального проводять масштабну акцію протесту. Вона відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна і проводиться під гаслом "Він нам не цар".

Демонстранти вимагають реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.

"Будь-які наші подальші успіхи можуть базуватися лише на базових правах - у першу чергу, на праві мирних зборів, щоб люди могли знаходитися у тих самих місцях, де і партія влади", - заявив Навальний у своєму зверненні.

Акції мають відбутися в 90 містах Росії. У багатьох містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, захід не погоджено з місцевою владою. У Москві планувався хід по Тверській вулиці та мітинг на Манежній площі, але заявки були відхилені. Мерія запропонувала перенести акцію на околицю Москві, однак Навальний відмовився і закликав своїх прихильників вийти на Тверську. Прокуратура Москви повідомила про те, що як за організацію, так і за участь у несанкціонованій ході Тверською, накладатимуться стягнення.

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У Петербурзі протестувальники хотіли провести мітинг на площі Леніна, але адміністрація міста їм відмовила. Опозиціонери планують зібратися на Дворцовій площі.

Демонстрація уже відбулась в Хабаровську, де на вулиці вийшли близько 250 людей. Близько 300 осіб зібралися на протестну акцію у Владивостоку. В Іркутську, за даними глави штабу Навального, число учасників склало від 300 до 400 осіб. У Барнаулі на мітинг протесту прийшли близько 70 осіб, близько 10 людей були затримані, передає YouTube-канал "Навальний Live". Також повідомляється про затримання координаторів штабів Навального в різних містах.
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