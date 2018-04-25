У Росії проходить акція прихильників Навального

У Росії в суботу, 5 травня, прихильники опозиційного політика Олексія Навального проводять масштабну акцію протесту. Вона відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна і проводиться під гаслом "Він нам не цар".

Демонстранти вимагають реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.

"Будь-які наші подальші успіхи можуть базуватися лише на базових правах - у першу чергу, на праві мирних зборів, щоб люди могли знаходитися у тих самих місцях, де і партія влади", - заявив Навальний у своєму зверненні.

Акції мають відбутися в 90 містах Росії. У багатьох містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, захід не погоджено з місцевою владою. У Москві планувався хід по Тверській вулиці та мітинг на Манежній площі, але заявки були відхилені. Мерія запропонувала перенести акцію на околицю Москві, однак Навальний відмовився і закликав своїх прихильників вийти на Тверську. Прокуратура Москви повідомила про те, що як за організацію, так і за участь у несанкціонованій ході Тверською, накладатимуться стягнення.

У Петербурзі протестувальники хотіли провести мітинг на площі Леніна, але адміністрація міста їм відмовила. Опозиціонери планують зібратися на Дворцовій площі.

Демонстрація уже відбулась в Хабаровську, де на вулиці вийшли близько 250 людей. Близько 300 осіб зібралися на протестну акцію у Владивостоку. В Іркутську, за даними глави штабу Навального, число учасників склало від 300 до 400 осіб. У Барнаулі на мітинг протесту прийшли близько 70 осіб, близько 10 людей були затримані, передає YouTube-канал "Навальний Live". Також повідомляється про затримання координаторів штабів Навального в різних містах.