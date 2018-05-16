 У Росії пропонують збільшити кількість президентських термінів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

У Росії пропонують збільшити кількість президентських термінів

До Держдуми РФ надійшов ініційований парламентом Чечні законопроект про збільшення кількості президентських термінів. Автори нормативно-правого акта визнають за необхідне зберегти "соціально-політичну стабільність".

Володимир Путін

У разі ухвалення запропонованого законопроекту Володимир Путін зможе перебувати при владі до 2030 року

Парламент Чечні запропонував збільшити кількість допустимих президентських термінів з двох до трьох поспіль та вніс до Держдуми Росії відповідний законопроект. Запропонований чеченськими парламентарями законопроект зареєстрований в базі даних законодавчих ініціатив російської Держдуми в п'ятницю, 18 травня. Автори документа пропонують внести поправку до статті конституції Росії, що регламентує терміни перебування на посаді президента РФ.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що збільшення кількості президентських термінів зумовлено "досягнутою соціально-політичною стабільністю". Крім того, спадкоємність влади в Росії потрібно зберегти і через зовнішньополітичну ситуацію, вважають автори документа.

На даний момент конституція РФ дозволяє обіймати посаду президента не більше двох термінів поспіль. У разі ухвалення поправок до російського основного закону потрібно буде внести зміни до закону "Про вибори президента РФ", зазначається в супровідних документах.

Законопроект під президента Путіна

Володимир Путін став президентом Росії 2000 року. Його другий термін завершився в 2008 році, після чого президентський пост зайняв давній соратник Путіна Дмитро Медведєв. Путін був призначений прем'єр-міністром.

Наприкінці свого президентського терміну Медведєв запропонував Путіну знову балотуватися на найвищий пост. Утретє Путіна обрали президентом в березні 2012 року, а Медведєв вкотре став прем'єром.

Крім того, 2008 року за президентства Медведєва набули чинності поправки до Конституції РФ, що збільшили термін президентських повноважень з чотирьох до шести років.

У березні 2018 року Путін учетверте взяв участь у президентських виборах, знову  здобувши перемогу. Після інавгурації Путін знову затвердив Медведєва прем'єром.

 

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