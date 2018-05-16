У Росії пропонують збільшити кількість президентських термінів

Парламент Чечні запропонував збільшити кількість допустимих президентських термінів з двох до трьох поспіль та вніс до Держдуми Росії відповідний законопроект. Запропонований чеченськими парламентарями законопроект зареєстрований в базі даних законодавчих ініціатив російської Держдуми в п'ятницю, 18 травня. Автори документа пропонують внести поправку до статті конституції Росії, що регламентує терміни перебування на посаді президента РФ.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що збільшення кількості президентських термінів зумовлено "досягнутою соціально-політичною стабільністю". Крім того, спадкоємність влади в Росії потрібно зберегти і через зовнішньополітичну ситуацію, вважають автори документа.

На даний момент конституція РФ дозволяє обіймати посаду президента не більше двох термінів поспіль. У разі ухвалення поправок до російського основного закону потрібно буде внести зміни до закону "Про вибори президента РФ", зазначається в супровідних документах.

Законопроект під президента Путіна

Володимир Путін став президентом Росії 2000 року. Його другий термін завершився в 2008 році, після чого президентський пост зайняв давній соратник Путіна Дмитро Медведєв. Путін був призначений прем'єр-міністром.

Наприкінці свого президентського терміну Медведєв запропонував Путіну знову балотуватися на найвищий пост. Утретє Путіна обрали президентом в березні 2012 року, а Медведєв вкотре став прем'єром.

Крім того, 2008 року за президентства Медведєва набули чинності поправки до Конституції РФ, що збільшили термін президентських повноважень з чотирьох до шести років.

У березні 2018 року Путін учетверте взяв участь у президентських виборах, знову здобувши перемогу. Після інавгурації Путін знову затвердив Медведєва прем'єром.