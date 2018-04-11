 У Росії почали блокування месенджера Telegram | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

У Росії почали блокування месенджера Telegram

У "Роскомнагляді" заявили про початок процесу блокування доступу до месенджера Telegram. Очікується, що месенджер буде цілком недоступний в РФ за кілька годин.

У РФ блокують месенджер Telegram

У Росії блокують Telegram

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії ("Роскомнагляд")  у понеділок, 16 квітня, заявила, що процес блокування месенджера Telegram розпочався і займе кілька годин. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Російський суд вирішив заблокувати Telegram на території країни, оскільки месенджер відмовився надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. (13.04.2018)

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликав переглянути рішення суду щодо Telegram і створити в РФ умови для вільного й незалежного інформаційного простору. (13.04.2018)

Наразі Telegram працює з перебоями. Очікується, що месенджер буде цілком недоступний в Росії за кілька годин.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розкритикувала постанову суду про блокування месенджера Telegram у Росії. ОБСЄ закликала до перегляду цього рішення суду, а також до створення в РФ умов для вільного й незалежного інформаційного простору.

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