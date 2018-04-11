У Росії почали блокування месенджера Telegram

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії ("Роскомнагляд") у понеділок, 16 квітня, заявила, що процес блокування месенджера Telegram розпочався і займе кілька годин. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".

Наразі Telegram працює з перебоями. Очікується, що месенджер буде цілком недоступний в Росії за кілька годин.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розкритикувала постанову суду про блокування месенджера Telegram у Росії. ОБСЄ закликала до перегляду цього рішення суду, а також до створення в РФ умов для вільного й незалежного інформаційного простору.