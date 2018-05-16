 У Росії порушили справу проти журналіста зі США через заклик бомбити Кримський міст | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

У Росії порушили справу проти журналіста зі США через заклик бомбити Кримський міст

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через заклики до здійснення терактів щодо американського журналіста, який написав статтю з пропозицією розбомбити Кримський міст.

Кримський міст

Американський журналіст Том Роган закликав Україну розбомбити Кримський міст

Слідчий комітет Росії (СКР) порушив проти американського журналіста Тома Рогана кримінальну справу через статтю із закликом розбомбити Кримський міст  Про це в четвер, 17 травня, повідомила інформаційній агенції "Інтерфакс" офіційна представниця СКР Світлана Петренко.

DW.COM

Відкриття мосту між Росією та анексованим нею Кримом спрямоване на подальшу примусову інтеграцію півострова, заявляють у ЄС. У Брюсселі також переконані, що міст перешкоджатиме судноплавству. (15.05.2018)

Російський президент відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та анексований нею півострів Крим. Український прем'єр Володимир Гройсман назвав зведення мосту порушенням міжнародного права. (15.05.2018)

Росія продовжує демонструвати чітку неповагу до міжнародного права, заявляють у НАТО з приводу відкриття мосту до анексованого Криму. У Північноатлантичному альянсі також кажуть про перешкоди судноплавству. (16.05.2018)

"СК Росії порушено кримінальну справу стосовно громадянина США Тома Рогана, що опублікував статтю під назвою Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge ("Україні слід підірвати Кримський міст Путіна". - Ред.), що закликає здійснити підрив Кримського моста бомбовими ударами", - сказала Петренко.

У статті Рогана від 15 травня російські слідчі побачили ознаки публічних закликів до терористичної діяльності на території РФ. Крім того, слідство призначило комплексну психолого-лінгвістичну експертизу, повідомила представниця СКР.

Під пильне око російських слідчих потрапив і редактор щотижневого інтернет-журналу Washington Examiner "за фактом публікації згаданої статті Тома Рогана", додала Петренко.

19-кілометровий Кримський міст відкрили 15 травня. Він з'єднав анексований Росією півострів Крим з материковою частиною РФ. Рух автомобілів і громадського транспорту по ньому відкрили 16 травня, рух вантажівок планується запустити восени. Залізничне сполучення через Кримський міст має відкритися в грудні 2019 року.

Раніше чимало експертів застерігало від спорудження моста через те, що він пролягає у зоні з досить високою сейсмічною активністю. Крім того, дехто з фахівців вказував на особливості дна Керченської протоки, що робить її непридатною для експлуатації об'єктів такого масштабу. Зведення мосту критикували й екологи.

Україна, ЄС, США, НАТО та Канада засудили спорудження та введення в експлуатацію цього інфраструктурного об'єкта через порушення міжнародного права.

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"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)

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