У Росії порушили справу проти журналіста зі США через заклик бомбити Кримський міст

Слідчий комітет Росії (СКР) порушив проти американського журналіста Тома Рогана кримінальну справу через статтю із закликом розбомбити Кримський міст Про це в четвер, 17 травня, повідомила інформаційній агенції "Інтерфакс" офіційна представниця СКР Світлана Петренко.

"СК Росії порушено кримінальну справу стосовно громадянина США Тома Рогана, що опублікував статтю під назвою Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge ("Україні слід підірвати Кримський міст Путіна". - Ред.), що закликає здійснити підрив Кримського моста бомбовими ударами", - сказала Петренко.

У статті Рогана від 15 травня російські слідчі побачили ознаки публічних закликів до терористичної діяльності на території РФ. Крім того, слідство призначило комплексну психолого-лінгвістичну експертизу, повідомила представниця СКР.

Під пильне око російських слідчих потрапив і редактор щотижневого інтернет-журналу Washington Examiner "за фактом публікації згаданої статті Тома Рогана", додала Петренко.

19-кілометровий Кримський міст відкрили 15 травня. Він з'єднав анексований Росією півострів Крим з материковою частиною РФ. Рух автомобілів і громадського транспорту по ньому відкрили 16 травня, рух вантажівок планується запустити восени. Залізничне сполучення через Кримський міст має відкритися в грудні 2019 року.

Раніше чимало експертів застерігало від спорудження моста через те, що він пролягає у зоні з досить високою сейсмічною активністю. Крім того, дехто з фахівців вказував на особливості дна Керченської протоки, що робить її непридатною для експлуатації об'єктів такого масштабу. Зведення мосту критикували й екологи.

Україна, ЄС, США, НАТО та Канада засудили спорудження та введення в експлуатацію цього інфраструктурного об'єкта через порушення міжнародного права.