У Росії затвердили закон про контрсанкції в остаточному читанні

Держдума Росії затвердила в третьому, остаточному читанні законопроект "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших закордонних держав". "Закон розширює права президента і уряду щодо застосування санкцій щодо конкретних юридичних і фізичних осіб. Обговорено шість конкретних напрямків, за якими можуть бути прийняті обмежувальні заходи", - повідомив у вівторок, 22 травня, перший заступник голови фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв.

Під час розгляду депутати кілька разів істотно змінювали документ. До третього читання, зокрема, був значно розширений список компаній, до яких за рішенням президента можуть бути застосовані санкції. Згідно з новим законом, під санкції можуть підпасти російські компанії з будь-якої часткою іноземного капіталу.

"Закон нешкідливий, нічого не дозволяє, нічого не забороняє"

"Останній варіант закону нешкідливий, він нічого не дозволяє, нічого не забороняє. В уряду і без цього закону було право запроваджувати санкції, було право скасовувати санкції і щодо юридичних, і щодо фізичних осіб", - заявив у виступі перший заступник голови комітету з економічної політики Микола Ареф'єв.

Одночасно він вказав, що якщо новий закон буде пов'язаний з поправками до Кримінального кодексу за виконання санкцій на території РФ, то він може стати "досить грізним знаряддям для розправи з неугодними підприємцями".

Контрсанкції за шістьма пунктами

У документі перераховано можливі заходи щодо інших держав за шістьма пунктами. Зокрема, йдеться про припинення або призупинення міждержавного співробітництва, заборону і обмеження на ввезення і вивезення продукції і сировини, заборону і обмеження участі організацій з "недружніх" країн в держзамовленні і приватизації в Росії. Останній, шостий, пункт зазначається як "інші заходи", до яких може вдаватися президент Росії.

Згідно з новим законом, президент може накладати заборону або припиняти міжнародне співробітництво з "недружніми" державами, а також з організаціями, які "прямо або опосередковано" перебувають під юрисдикцією таких держав.

Вилучено заборону на ввезення ліків, алкоголю, тютюну

У першому читанні законопроект ухвалили 15 травня, у другому - 17 травня. У його початковій версії йшлося про заборону на ввезення споживчих товарів і ліків, на роботу в РФ громадянам США, обмеження співпраці в кількох галузях, а також про заборону на експорт в США титану і рідкоземельних металів.

Згодом з тексту зникли більшість пропозицій, що викликали нарікання у бізнесу і окремих профільних комітетів Держдуми. Зокрема, було вилучено пасажі про заборону на ввезення ліків, алкоголю і тютюну, а також на роботу фахівців з інших країн в РФ.