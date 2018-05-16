 У Росії відкрили справу через затримання керівника ″РИА Новости-Украина″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

У Росії відкрили справу через затримання керівника "РИА Новости-Украина"

У Росії заявили про перешкоджання журналістській діяльності керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського і підтвердили його російське громадянство. Тим часом СБУ викликає на допити 47 осіб.

У РФ заявили про російське громадянство керівника РИА Новости-Украина

У РФ заявили про російське громадянство керівника "РИА Новости-Украина"

Слідчий комітет Росії у середу, 16 травня, відкрив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності після затримання у Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.

На думку російської сторони, як зазначається у повідомленні, Вишинського незаконно притягнули до відповідальності і перешкоджали його професійній діяльності "шляхом примусу до відмови від поширення об'єктивної інформації" про події в Росії та Україні, анексію Криму та події на Донбасі.

DW.COM

Керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському СБУ оголосила про підозру у вчиненні злочину. Журналіста затримали. В ОБСЄ тим часом закликають Київ утриматися від обмежень роботи іноземних журналістів. (15.05.2018)

За даними СБУ, керівник "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський отримував завдання від Москви щодо підривної інформдіяльністі в Україні. У МВС не виключають затримань у справі. (15.05.2018)

"З урахуванням положень чинного законодавства…  Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії відкрито кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності журналіста і притягнення свідомо невинної особи до кримінальної відповідальності", - заявили в СК Росії. Також зазначається, що Вишинський у вересні 2015 року отримав російське громадянство. Наразі у справі проводяться слідчі дії.

Тим часом Служба безпеки України викликала на допит у справі керівника "РИА Новости-Украина" 47 осіб. Як заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, допит заплановані на найближчий час. Він також повідомив, що обшуки в справі завершено, повідомляють "Українські новини".

Нагадаємо, напередодні СБУ провела низку обшуків у приміщеннях "РИА Новости-Украина" та домівках журналістів. А також затримала керівника агенції Кирила Вишинського. У СБУ стверджують, що останній отримував завдання про проведення підривних інформаційних акцій у Криму, а пізніше - з підтримки "ЛНР" та "ДНР" і вбачають у діях Вишинського ознаки державної зради.

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