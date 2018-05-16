У Росії відкрили справу через затримання керівника "РИА Новости-Украина"

Слідчий комітет Росії у середу, 16 травня, відкрив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності після затримання у Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.

На думку російської сторони, як зазначається у повідомленні, Вишинського незаконно притягнули до відповідальності і перешкоджали його професійній діяльності "шляхом примусу до відмови від поширення об'єктивної інформації" про події в Росії та Україні, анексію Криму та події на Донбасі.

"З урахуванням положень чинного законодавства… Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії відкрито кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності журналіста і притягнення свідомо невинної особи до кримінальної відповідальності", - заявили в СК Росії. Також зазначається, що Вишинський у вересні 2015 року отримав російське громадянство. Наразі у справі проводяться слідчі дії.

Тим часом Служба безпеки України викликала на допит у справі керівника "РИА Новости-Украина" 47 осіб. Як заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, допит заплановані на найближчий час. Він також повідомив, що обшуки в справі завершено, повідомляють "Українські новини".

Нагадаємо, напередодні СБУ провела низку обшуків у приміщеннях "РИА Новости-Украина" та домівках журналістів. А також затримала керівника агенції Кирила Вишинського. У СБУ стверджують, що останній отримував завдання про проведення підривних інформаційних акцій у Криму, а пізніше - з підтримки "ЛНР" та "ДНР" і вбачають у діях Вишинського ознаки державної зради.