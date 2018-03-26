У Росії відбуваються акції жалоби за загиблими в Кемерові

На Пушкінській площі в Москві вівторок, 27 березня, відбувся неформальний масовий мітинг з ушанування пам'яті загиблих під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерові. Вся площа була заповнена: у людей у руках були плакати з проханнями розібратися і "припинити брехати про кількість жертв", повідомляє кореспондент DW. Натовп вигукував: "Влада повинна відповісти" та "Путіна у відставку".

Того ж дня на Манежній площі відбулася акція пам'яті загиблих в Кемерові, організована московською владою, і яка завершилася раніше, ніж мітинг на Пушкінській площі. Представники влади роздавали людям квіти та свічки, які можна покласти біля портретів загиблих, з колонок лунала жалобна музика.

Стихійний траурний мітинг відбувся і в Кемерові. У ньому взяли участь кілька тисяч осіб, які вимагали відставки чиновників міської адміністрації та губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, котрий на мітинг не приїхав.

Акції пам'яті жертв трагедії відбулися також у Санкт-Петербурзі, Воронежі, Орлі, Рязані та інших російських містах.

Чотирьом висунуто звинувачення

Як повідомляося, 25 березня сталася масштабна пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" в центрі Кемерова. За версією Слідчого комітету, джерелом займання був розташований на верхньому, четвертому поверсі, дитячий майданчик. Порушено кримінальну справу за статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до смерті двох і більше осіб, а також надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Затримано п'ятьох людей, чотирьом з них висунуто звинувачення. За офіційними даними, внаслідок пожежі загинули 64 людини.