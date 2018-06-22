У родини Жебрівського проблеми з прозорістю бізнесу за кордоном

"Свою задачу у складі комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки НАБУ бачу у тому, щоб допомогти зробити цей орган максимально прозорим та ефективним", - написав 19 червня на своїй сторінці у Facebook новопризначений президентом Петром Порошенком аудитор Національного антикорупційного бюро. Павло Жебрівський - багаторічний вірний соратник Порошенка - видався президенту більш придатним для перевірки головного антикорупційного органу, ніж незалежний фахівець з-за кордону, як того вимагали представники громадянського суспільства і опозиційні політики. Аби мати на цій посаді довірену людину, Порошенко навіть проігнорував вимоги законодавства про обов'язковий "значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях" у претендента, розкритикували представники Ради громадського контролю НАБУ.

Прозорість починається із себе?

Але запитання до Павла Жебрівського як до поборника прозорості НАБУ можуть виникнути не лише з огляду на професійну придатність. Зрештою, аби вимоги прозорості до антикорупційних органів лунали з вуст нового ревізора більш переконливо, він мав би сам бути прозорим в усьому, зокрема у бізнесі. Із цим у родини Жебрівських, вочевидь, деякі проблеми. Зокрема, у Німеччині.

У містечку Бад Гомбург, що під Франкцуртом-на-Майні, діє фірма Vital Pharma GmbH, яка входить до фармацевтичної імперії Жебрівських. Ця фірма вже близько десяти років торгує на німецькому ринку сировиною для виробництва медичних препаратів, які імпортуються, зокрема, з країн Азії і Південної Америки. Річний оборот цієї фірми, як свідчить звітність - близько трьох мільйонів євро.

Виконавчою директоркою Vital Pharma GmbH є дочка Павла Жебрівського Ганна. Вона очолила компанію ще будучи студенткою. Згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, до 1 жовтня минулого року директорка мала внести імена бенефіціарних власників компанії до Реєстру прозорості. Адже німецьким органам для боротьби з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей потрібно знати, хто стоїть за офшорними фірмами, яким належить Vital Pharma GmbH. Як свідчить витяг з реєстру, отриманий DW, дочка аудитора НАБУ цього, однак, не зробила. За це компанії загрожує штраф до 100 тисяч євро.

Заплутана структура власників

Аби дізнатися, кому належить компанія, якою керує Ганна Жебрівська, німецьким контролюючим органам треба провести ціле розслідування. Спершу необхідно звернутися до реєстру компаній Німеччини. З документів німецького реєстру можна дізнатися, що компанія належить холдингу з Нідерландів - FARMAK GROUP N.V. Кінцева бенефіціарна власниця - Філя Жебрівська, сестра екс-губернатора і нинішнього аудитора НАБУ Павла Жебрівського. Таким чином, німецька компанія входить до структури української групи фармацевтичних компаній "Фармак". Однак хитросплетіння структури власності групи не закінчуються у Нідерландах. Нідерландський холдинг, своєю чергою, належить холдингу з Люксембургу Farmak Holdings S.à r.l. Нідерланди і Люксембург відомі як країни, які пропонують власникам міжнародних холдингів і концернів привабливі моделі мінімізації податків.

Утім, Люксембургом все не закінчується. Документи реєстру компаній Люксембургу ведуть стежку далі - на Кіпр. Зрештою, остаточну картину структури власності групи "Фармак" можна отримати, ознайомившись з документами компанії F.I. & P. HOLDINGS LIMITED. Контрольний пакет акцій компанії належить Філі Жебрівській. Другий за величиною пакет акцій - близько 10 відсотків - належить Павлу Жебрівському. Згідно з деклараціями Жебрівського, він отримує від цієї компанії близько півтора мільйони гривень дивідендів на рік.

Матеріальна допомога міноритарним акціонерам

Багато що вказує на те, що фінансові інтереси екс-губернатора у групі "Фармак" є значно ширшими, ніж формально має простий акціонер з 10-відсотковим пакетом акцій. Як випливає з електронної декларації про доходи, крім дивідендів від кіпрської компанії-власниці, Жебрівський отримав від української ПАТ "Фармак", 2017 року мільйон гривень "матеріальної допомоги".Чиновник, схоже, має значний неформальний вплив на компанію і можна навіть говорити про спільний сімейний бізнес Жебрівських. Іноземними компаніями групи "Фармак" керує не лише дочка Жебрівського, а і його 24-річний син.

Ян Жебрівський, як свідчать документи австрійського реєстру компаній, є довіреною особою з правом підпису у компанії Farmak International Holding GmbH. Це - дочірня компанія нідерландської FARMAK GROUP N.V. Річний оборот австрійської компанії - від семи до 10 мільйонів євро на рік. Кількість співробітників, згідно з даними реєстру: 0. Імовірно, роль сина – лише підписувати платіжки за дорученням тітки або батька. Повноцінної комерційної діяльності австрійська компанія, вочевидь, не веде.

Бізнес під контролем дітей і зятів?

Інтереси Павла Жебрівського у фармацевтичному бізнесі, вочевидь, не обмежуються групою "Фармак". Так, йому належить ПП "Ян", яке торгує, зокрема, медикаментами. У квітні минулого року керівником цієї компанії став Любомир Шведюк. Імовірно, йдеться про чоловіка дочки Ганни. У лютому цього року, як свідчить запис у німецькому реєстрі компаній, Анна Жебрівська стала Анною Шведюк.

DW не вдалося отримати від доньки Павла Жебрівського пояснення, чому вона не внесла дані про кінцевих бенефіціарів очолюваної нею німецької компанії до Реєстру прозорості. В офісі Vital Pharma GmbH повідомили, що вона у відрядженні. Водночас, внесення таких даних має особливе значення для протидії відмиванню грошей. Особливо у випадках, коли багато що вказує на те, що бенефіціарами можуть бути так звані РЕР - politically exposed persons - політики або високопоставлені чиновники інших країн. До цієї категорії інвесторів прикута особлива увага контролюючих органів.

Отже, перш ніж братися за прозорість НАБУ, Павлу Жебрівському, мабуть, варто було би зробити деякі домашні завдання для забезпечення прозорості сімейного бізнесу. Принаймні, щоби компаніям зі сфери впливу його сім'ї уникнули великих штрафів у майбутньому. Адже реєстри прозорості на виконання директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і ухилянням від сплати податків створюються і в Нідерландах, і в Австрії, і в Люксембургу, і на Кіпрі.