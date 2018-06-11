 У рамках позову проти РФ Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

У рамках позову проти РФ Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН

Меморандум поданий у рамках позову проти Росії про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомили в МЗС України.

Міжнародний суд ООН

Міжнародний суд ООН в Гаазі

Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН в Гаазі у рамках позову проти Росії. Про це у вівторок, 12 червня, повідомила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Вона наголосила, що йдеться про позов щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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Меморандум містить "докази порушення міжнародного права Росією", зазначила Зеркаль. Поданий меморандум - це "29 томів", що містять "більше 17 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справі", запевнила представниця МЗС України. Зеркаль визнала, що під час збору матеріалів "важливою виявилася робота неурядових організацій і експертів, які збирають докази порушень міжнародного права в Криму і на Донбасі".

Тепер українська сторона очікує заперечення з боку Росії щодо юрисдикції суду. "Після подання меморандуму Росія отримає право подати свої заперечення про наявність юрисдикції суду розглядати цю справу. Так само, як і в справі Грузія проти Росії, остання скористається цим правом, і через три місяці ми отримаємо ці заперечення", - написала вона.

Сам розгляд питання щодо юрисдикції триватиме близько півтора року. Після чого розпочнеться письмова і усна стадії розгляду справи. "Загалом, все займе ще кілька років", - підсумувала Зеркаль. Водночас вона наголосила, що "Росія має нагоду будь-коли визнати неправомірність своїх дій і врегулювати ситуацію". В іншому разі "відповідальність Росії як держави за міжнародні протиправні дії буде встановлена судом", попередила Зеркаль.

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