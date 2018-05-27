 У Раді ЄС погодили компроміс щодо мільярда євро допомоги України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

У Раді ЄС погодили компроміс щодо мільярда євро допомоги України

Компромісне рішення щодо допомоги Україні на мільярд євро передбачає три основні антикорупційні вимоги, зокрема створення антикорупційного суду відповідно до вимог Венеціанської комісії.

Єврочиновники дійшли компромісу щодо допомоги Україні (на фото - будівля Ради ЄС у Брюсселі)

Єврочиновники дійшли компромісу щодо допомоги Україні (на фото - будівля Ради ЄС у Брюсселі)

Комітет постійних представників ЄС затвердив компроміс з Європарламентом щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні. Відповідне рішення посли ЄС ухвалили у вівторок, 29 травня, повідомляється на сайті Ради ЄС. Ця програма передбачає один мільярд євро кредитів, які мають бути виплачені двома траншами.

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Профільний комітет Європарламенту підтримав програму макрофінансової допомоги для України в розмірі мільярда євро. Він не захотів прописувати додаткові вимоги до Києва, що може прискорити надання грошей. (17.05.2018)

Під час візиту до Києва президента ФРН глава української держави Петро Порошенко висловив сподівання, що процес створення Антикорупційного суду почнеться у липні. (29.05.2018)

Як повідомляла DW, раніше профільний комітет Європарламенту - з міжнародної торгівлі - схвалив цей компроміс. Потреба у компромісі постала, оскільки частина євродепутатів пропонувала прописати у документі про допомогу три додаткові вимоги: створення антикорупційного суду, скасування обов'язку для активістів-антикорупціонерів подавати е-декларації, а також призначення збалансованого складу ЦВК України. Однак це би затягнуло процес ухвалення програми допомоги, а, за твердженням українського уряду, гроші Києву знадобляться уже восени.

У підсумку Європарламент, Рада ЄС і Єврокомісія вийшли на компроміс - видати спільну заяву. Згідно з її проектом, крім загальних вимог, на кшталт поваги до демократії, включно з багатопартійною системою, та принципами верховенства права, Євросоюз висуне Україні три специфічні вимоги у сфері боротьби з корупцією. Йдеться про роботу системи автоматичної перевірки е-декларацій, перевірку даних щодо бенефіціарних власників компаній, а також "спеціалізований антикорупційний суд у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії". Деталі вимог повинні будуть погодити Єврокомісія та уряд України у меморандумі про взаєморозуміння.

Остаточно ухвалити нову програму макрофінансової допомоги України у ЄС планують у червні-липні.

Метою макрофінансової допомоги "є допомогти Україні покрити частину її додаткових потреб у зовнішньому фінансуванні у 2018-2019 роках", підтримати платіжний баланс країни, а також "надати стимули для активізації зусиль України з реформування". Нагадаємо, третя програма макрофінансової допомоги Україні завершилася в січні без виплати останнього траншу в 600 мільйонів євро, оскільки Київ не виконав усіх погоджених умов.

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