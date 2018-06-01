У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Ізраїлю і Сектора Гази

Одразу два проекти резолюцій щодо конфлікту на Близькому Сході не були підтримані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН). На засіданні в п'ятницю, 1 червня, Сполучені Штати Америки заветували запропонований Кувейтом документ, який закликав до припинення насильства з боку ізраїльтян та висловлював жаль з приводу запуску ракет із Сектора Гази, передає dpa.



Не знайшов підтримки і альтернативний проект резолюції від США. Він, в основному, засуджував агресію, яку здійснюють з боку Сектора Гази. Лише Вашингтон проголосував "за" власний проект, 11 членів РБ ООН проголосували проти. Посолка США в ООН Ніккі Хейлі закинула колегам по Об'єднаних Націях прагнення звинуватити Ізраїль без визнання провини ХАМАС. "Зрозуміло, що ООН безнадійно упереджена щодо Ізраїлю", - цитує її агенція Reuters.

Напруженість між палестинцями та ізраїльтянами помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США в Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю загинули понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь військові ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже більше сотні людей. Палестинська влада заявляє, що серед жертв - передусім неозброєні цивільні, влада Ізраїлю говорить про захист кордону від терористів.