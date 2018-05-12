У Північній Кореї демонтують ядерний полігон - ЗМІ

Супутникові знімки, оприлюднені в американських ЗМІ, вказують на те, що Північна Корея розпочала активний демонтаж ядерного полігону Пунгері напередодні запланованої на червень історичної зустрічі між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом. Про це у вівторок, 15 травня, повідомила агенція AFP

Повне закриття полігону, де Північна Корея з 2006 року провела всі шість ядерних випробувань заплановане на дні між 23-ім і 25-м травня. На відповідну церемонію запрошені також репортери з Південної Кореї, інформує агенція Reuters.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у квітні 2018 року оголосив про припинення його країною випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Північнокорейські державні ЗМІ також поінформували про плани цілковито закрити ядерний полігон. Відмову КНДР від ядерних випробувань привітали Сполучені Штати Америки, Китай, Японія та Південна Корея.