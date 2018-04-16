У протестах проти Саргсяна в Єревані взяли участь десятки тисяч людей

Після того, як президент Вірменії у вівторок, 17 квітня, підписав указ про призначення екс-президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, в Єревані пройшли багатотисячні акції протесту. За даними ініціатора протестів - опозиційного лідера Нікола Пашиняна, в них взяли участь "десятки тисяч людей", передає агенція AFP. Водночас інформагенція AP повідомляє про 40 тисяч протестувальників.

Акція протесту відбулась у центрі Єревана. Демонстранти тримали в руках вірменські прапори та скандували "Вірменія без Сержа!". Нікол Пашинян заявив, що протести будуть тривати надалі. "Ми повинні завершити розпочату справу і звільнити Вірменію від цієї влади. Завтра ми повинні продовжити наші дії, повинні оточувати і блокувати будівлі, дороги, траси", - заявив він під час мітингу на площі Республіки у вірменській столиці. Водночас він заявив, що учасники протестів не мають залишатися на вулицях вночі.

В Єревані продовжуються протести

Тим часом поліція повідомила, що відпустила затриманих раніше протестувальників. "Станом на 20:00 кількість доставлених в поліцію активістів складає нуль",- повідомив речник поліції, інформує агенція "Інтерфакс". Раніше повідомлялось про затримання 80 протестувальників.

17 квітня екс-президент Вірменії Серж Саргсян був призначений прем'єр-міністром країни. Перед цим його кандидатуру підтримав парламент Вірменії. За нього віддали голоси 76 депутатів, проти проголосували 17.

Мітингувальники виступають проти призначення Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Опозиція обіцяла зробити протести безстроковими. Під час протестів у понеділок, 16 квітня, було травмовано 46 людей. Інформації про постраждалих у вівторок поки що немає.

Нагадаємо, Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року, згідно з поправками до конституції країни, Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формує уряд і обирає прем'єр-міністра і президента.