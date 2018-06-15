У Порошенка спростували інформацію щодо підготовки закону про рівні права

В адміністрації президента України (АП) у неділю, 17 червня, заявили, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і не обговорювали цю тему з депутаткою Європейського парламенту Ребеккою Гармс (Rebecca Harms). "Ніхто з адміністрації Гармс не телефонував і не обговорював з нею цю тему. Висока ймовірність того, що її просто розіграли", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" в АП.
Раніше в неділю Гармс сказала журналістам, що у неї відбулася розмова з представниками АП, які нібито передали їй слова президента України Петра Порошенка про його намір наступного тижня подати проект закону про рівні права. Радник Гармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутатки представився нібито головою АП Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка "буде стосуватися і прав ЛГБТ-українців, в рамках європейських законодавчих стандартів".
Згодом, після спростування інформації в АП, євродепутатка пояснила ситуацію у Twitter. "Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою фальшивого номера телефону та пошти, представляючись главою адміністрації президента", - зазначила Гармс у повідомленні.
"Таким був мій досвід, пов'язаний з поточною дезінформаційною війною. Перепрошую за спричинені проблеми та непорозуміння", - додала Гармс. Водночас вона підкреслила, що цей інцидент не впливає на той факт, що проведений у неділю "Київ Прайд 2018" є "суттєвим успіхом" для України.
Як повідомлялося, 17 червня у Києві пройшов "Марш рівності" за права ЛГБТ-спільноти. За даними української поліції, в ньому взяли участь близько 3,5 тисяч осіб. Серед учасників маршу були кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс, статс-міністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посли західних держав.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки
17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
"Права людини важливіші за традиції"
Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"
Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Вперше до ходи були залучені рухомі платформи
Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами
До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Заходи безпеки - підвищені
"Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Не обійшлось без інцидентів
Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Міжнародна підтримка з усієї Європи
Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.
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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Діалог можливий?
"Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".
Автор: Анастасія Магазова