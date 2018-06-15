У Порошенка спростували інформацію щодо підготовки закону про рівні права

В адміністрації президента України (АП) у неділю, 17 червня, заявили, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і не обговорювали цю тему з депутаткою Європейського парламенту Ребеккою Гармс (Rebecca Harms). "Ніхто з адміністрації Гармс не телефонував і не обговорював з нею цю тему. Висока ймовірність того, що її просто розіграли", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" в АП.

Раніше в неділю Гармс сказала журналістам, що у неї відбулася розмова з представниками АП, які нібито передали їй слова президента України Петра Порошенка про його намір наступного тижня подати проект закону про рівні права. Радник Гармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутатки представився нібито головою АП Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка "буде стосуватися і прав ЛГБТ-українців, в рамках європейських законодавчих стандартів".

Згодом, після спростування інформації в АП, євродепутатка пояснила ситуацію у Twitter. "Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою фальшивого номера телефону та пошти, представляючись главою адміністрації президента", - зазначила Гармс у повідомленні.

"Таким був мій досвід, пов'язаний з поточною дезінформаційною війною. Перепрошую за спричинені проблеми та непорозуміння", - додала Гармс. Водночас вона підкреслила, що цей інцидент не впливає на той факт, що проведений у неділю "Київ Прайд 2018" є "суттєвим успіхом" для України.

Як повідомлялося, 17 червня у Києві пройшов "Марш рівності" за права ЛГБТ-спільноти. За даними української поліції, в ньому взяли участь близько 3,5 тисяч осіб. Серед учасників маршу були кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс, статс-міністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посли західних держав.