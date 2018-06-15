 У Порошенка спростували інформацію щодо підготовки закону про рівні права | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Порошенка спростували інформацію щодо підготовки закону про рівні права

В адміністрації президента України припустили, що депутатку Європарламенту Ребекку Гармс могли розіграти телефонним дзвінком.

З адміністрації Порошенка ніхто не спілкувався з Ребеккою Гармс щодо прав ЛГБТ-спільноти

З адміністрації Порошенка ніхто не спілкувався з Ребеккою Гармс щодо прав ЛГБТ-спільноти

В адміністрації президента України (АП) у неділю, 17 червня, заявили, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і не обговорювали цю тему з депутаткою Європейського парламенту Ребеккою Гармс (Rebecca Harms). "Ніхто з адміністрації Гармс не телефонував і не обговорював з нею цю тему. Висока ймовірність того, що її просто розіграли", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" в АП.

DW.COM

17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою. (17.05.2018)

Законопроект про рівні права стосуватиметься і представників ЛГБТ-спільноти, пообіцяв президент Порошенко євродепутатці. (17.06.2018)

Раніше в неділю Гармс сказала журналістам, що у неї відбулася розмова з представниками АП, які нібито передали їй слова президента України Петра Порошенка про його намір наступного тижня подати проект закону про рівні права. Радник Гармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутатки представився нібито головою АП Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка "буде стосуватися і прав ЛГБТ-українців, в рамках європейських законодавчих стандартів".

Згодом, після спростування інформації в АП, євродепутатка пояснила ситуацію у Twitter. "Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою фальшивого номера телефону та пошти, представляючись главою адміністрації президента", - зазначила Гармс у повідомленні.

"Таким був мій досвід, пов'язаний з поточною дезінформаційною війною. Перепрошую за спричинені проблеми та непорозуміння", - додала Гармс. Водночас вона підкреслила, що цей інцидент не впливає на той факт, що проведений у неділю "Київ Прайд 2018" є "суттєвим успіхом" для України.

Як повідомлялося, 17 червня у Києві пройшов "Марш рівності" за права ЛГБТ-спільноти. За даними української поліції, в ньому взяли участь близько 3,5 тисяч осіб. Серед учасників маршу були кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс, статс-міністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посли західних держав.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки

    17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    "Права людини важливіші за традиції"

    Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"

    Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Вперше до ходи були залучені рухомі платформи

    Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами

    До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Заходи безпеки - підвищені

    "Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.

  • Ukraine Kiev - Polizei nimmt Nationalisten beim Versuch fest Gay Parade zu stoppen (Imago/Zuma Press/S. Glovny)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Не обійшлось без інцидентів

    Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Міжнародна підтримка з усієї Європи

    Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Діалог можливий?

    "Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

У Києві вчетверте відбувся "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. Найяскравіші моменти, гасла та образи ходи - у фотогалереї DW. (17.06.2018)  

Також за темою

KyivPride Parade in Kiew

"КиївПрайд 2018": у столиці України пройшов "Марш рівності" ЛГБТ-спільноти 17.06.2018

Без акцій з гомофобними слоганами не обійшлося. Відомо також про сутички під час маршу.

Ukraine CSD-Parade in Kiev

Гармс: Порошенко подасть законопроект про рівні права 17.06.2018

Законопроект про рівні права стосуватиметься і представників ЛГБТ-спільноти, пообіцяв президент Порошенко євродепутатці.

Deutschland Berlin Dyke March 2017

У багатьох європейських столицях пройшли марші за права ЛГБТ-спільноти 09.06.2018

Тисячі людей у багатьох європейських столицях вийшли на марші на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Тим часом європарламентарі закликали українську владу підтримати аналогічний захід у Києві.

Докладно

KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

Найяскравіші моменти, гасла та образи ходи "КиївПрайд-2018" - у фотогалереї DW. 

В українських магазинах часто спеціально маркують вироблені в Росії товари

Україна на третину збільшила імпорт з РФ

Конкретної структури закупівель з РФ Держстат не наводить. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  