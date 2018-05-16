У Польщі затримали росіянку через підозру в антипольській діяльності

Співробітники польської спецслужби ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Агентство внутрішньої безпеки. - Ред.), що займається контррозвідувальними операціями та боротьбою з тероризмом, затримали російську громадянку. Про затримання громадянки РФ Катерини Ц. спецслужба повідомила в четвер, 17 травня, передає інформагенція Reuters. Росіянка належала до проросійського угруповання, до складу якого, крім неї, входили ще четверо людей, кажуть в ABW .

Затриману, котра перебувала в Польщі з 2013, невдовзі мають видворити з Польщі. Чотирьом іншим членам угруповання заборонили в'їзд до Польщі на п'ять років. Повідомляється, що затримана та її спільники займалася так званою "гібридною" підривною діяльністю в Польщі. Серед іншого це були спроби "згуртувати проросійські групи навколо двох провідних напрямків російських гібридних дій проти Польщі", зазначається в повідомленні прес-служби ABW.

Одним із таких напрямків було "розпалювання польсько-української ворожнечі" в соціальній та політичній сферах. Іншим був "підрив польської точки зору на історичну політику і заміна її російською версією". Під час розслідувань виявилося, що з російським угрупованням співпрацювали й польські громадяни.

Російська сторона поки ніяк не відреагувала на ці заяви польської спецслужби.