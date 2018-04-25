У Пальмі обмежили можливість оренди житла туристами через Airbnb

Мешканцям міста Пальма-де-Майорка, найбільшого міста популярного серед туристів острова Майорка та столиці Балеарських островів, що входять до складу Іспанії, заборонили здавати туристам приватні кімнати та помешкання в короткострокову оренду. Таке рішення в четвер, 26 квітня, ухвалила міська рада міста, передає інформагенція Reuters. Таким чином Пальма-де-Майорка приєднується до популярних туристичних міст, які суттєво обмежили можливості винаймання приватних помешкань за допомогою сервісів на кшталт Airbnb чи Homeaway.

Згідно з новими правилами, в Пальма-де-Майорці можна буде винаймати тільки приватні будинки, розраховані на одну родину. Щоправда, тільки в тому разі, якщо будинок не розташований поблизу аеропорту, у промисловій або природоохоронній зоні.

Узагалі-то оренда приватних кімнат і помешкань у Пальмі була заборонена й раніше, але чимало місцевих мешканців порушували правила. Але нинішнім рішенням передбачені можливості для здійснення жорсткішого контролю та запровадження штрафних заходів проти порушників. У лютому місцева влада Балеарських островів, одним із яких є Майорка, оголосила, що оштрафує сервіс Airbnb на 300 тисяч євро за рекламування на однойменному сайті незареєстрованих помешкань, які нелегально пропонувалися для оренди.

У вересні 2017 року тисячі мешканців Майорки протестували проти зростання масового туризму. Вони скаржилися на різке зростання цін на оренду нерухомості. Приміром, у Пальмі ціни на оренду житла для місцевих зросли на 40 відсотків упродовж останніх п'яти років. Окрім того, за даними міськради, мешканці Пальми скаржаться, що деякі туристи не поважають місцеву культуру і паплюжать природу. Кількість таких скарг, за даними Reuters, у 2014-2017 роках зросла вчетверо.

Туризм забезпечує близько 11 відсотків економіки Іспанії. Останніми роками потік туристів із Європи до Іспанії значно зріс, оскільки чимало людей остерігаються терактів у країнах Північної Африки та на Близькому Сході.

Інші популярні серед туристів міста Іспанії, такі як Мадрид, Барселона, Малага, Севілья та Валенсія, теж або вже обмежили можливості оренди приватних помешкань, або розглядають таку можливість.