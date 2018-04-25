У Пальмі обмежили можливість оренди житла туристами через Airbnb
Airbnb-туристам залишили можливість винаймати тільки приватні будинки, розраховані на одну родину. Таким чином влада Пальма-де-Майорки відгукнулася на скарги місцевих мешканців.
Пальма-де-Майорка
Мешканцям міста Пальма-де-Майорка, найбільшого міста популярного серед туристів острова Майорка та столиці Балеарських островів, що входять до складу Іспанії, заборонили здавати туристам приватні кімнати та помешкання в короткострокову оренду. Таке рішення в четвер, 26 квітня, ухвалила міська рада міста, передає інформагенція Reuters. Таким чином Пальма-де-Майорка приєднується до популярних туристичних міст, які суттєво обмежили можливості винаймання приватних помешкань за допомогою сервісів на кшталт Airbnb чи Homeaway.
Згідно з новими правилами, в Пальма-де-Майорці можна буде винаймати тільки приватні будинки, розраховані на одну родину. Щоправда, тільки в тому разі, якщо будинок не розташований поблизу аеропорту, у промисловій або природоохоронній зоні.
Узагалі-то оренда приватних кімнат і помешкань у Пальмі була заборонена й раніше, але чимало місцевих мешканців порушували правила. Але нинішнім рішенням передбачені можливості для здійснення жорсткішого контролю та запровадження штрафних заходів проти порушників. У лютому місцева влада Балеарських островів, одним із яких є Майорка, оголосила, що оштрафує сервіс Airbnb на 300 тисяч євро за рекламування на однойменному сайті незареєстрованих помешкань, які нелегально пропонувалися для оренди.
У вересні 2017 року тисячі мешканців Майорки протестували проти зростання масового туризму. Вони скаржилися на різке зростання цін на оренду нерухомості. Приміром, у Пальмі ціни на оренду житла для місцевих зросли на 40 відсотків упродовж останніх п'яти років. Окрім того, за даними міськради, мешканці Пальми скаржаться, що деякі туристи не поважають місцеву культуру і паплюжать природу. Кількість таких скарг, за даними Reuters, у 2014-2017 роках зросла вчетверо.
Туризм забезпечує близько 11 відсотків економіки Іспанії. Останніми роками потік туристів із Європи до Іспанії значно зріс, оскільки чимало людей остерігаються терактів у країнах Північної Африки та на Близькому Сході.
Інші популярні серед туристів міста Іспанії, такі як Мадрид, Барселона, Малага, Севілья та Валенсія, теж або вже обмежили можливості оренди приватних помешкань, або розглядають таку можливість.
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10 місце: Росія
Понад 31 мільйон людей відвідали різні регіони Росії впродовж минулого року: Особливою популярністю користують серед туристів відвідування Санкт-Петербурга й Москви, але також поїздка на потязі по Транссибірській залізничній магістралі.
10 найбільш відвідуваних країн світу
9 місце: Мексика
Багато хто з 32 мільйонів відвідувачів країни обрали для відпочинку безкраї піщані пляжі. Та окрім них у Мексиці є безліч цікавих туристичних маршрутів. Загадкові храми, як руїни майя в Тулумі (на фото), тропічні джунглі, високогір'я Чьяпас та колоніальна архітектура. І це лише кілька основних пам’яток. Галасливе Мехіко та перчена вулична їжа також не залишать відвідувачів без гострих відчуттів.
10 найбільш відвідуваних країн світу
8 місце: Великобританія
Це країна, де легенди Стоунхенджа (на фото) такі ж загадкові, як і культурне середовище Лондона. Монархія, театр Шекспіра, післяобідній чай і місцеві паби: понад 34 мільйони відвідувачів у 2015 році оцінили ці непохитні традиції британців. Багато мандрівників вирушили до Англії, інші ж вирішили відкрити для себе культурні й природні скарби Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.
10 найбільш відвідуваних країн світу
7 місце: Німеччина
Від пивного раю на Октоберфесті до техно вечірок у Берліні: є безліч можливостей, аби незабутньо провести час у Німеччині. Хтось з 35 мільйонів туристів відвідав і природні перлини, наприклад, Шварцвальд або Альпи чи завітав до одного із замків на кшталт Нойшванштайн (на фото). У ФРН пам'ятають і про трагічні сторінки історії: нагадуванням слугують меморіали Голокосту та Холодної війни.
10 найбільш відвідуваних країн світу
6 місце: Туреччина
Ця країна - своєрідний місток між Європою та Азією, та скарби Стамбула не обмежуються величчю Великої мечеті та собору Святої Софії (на фото). Природа, середземноморські пляжі і неземні пейзажі Каппадокії також привертають увагу туристів - торік їх було понад 39 мільйонів. Проте, туризм в 2016 році зазнав значних втрат через теракти та напругу після невдалої спроби державного перевороту.
10 найбільш відвідуваних країн світу
5 місце: Італія
На батьківщині Римської імперії та Ренесансу, еспресо й опери торік побувало понад 50 мільйонів туристів. Культ їжі в Італії - лише одна з причин, чому так багато людей мріють жити у стилі "la dolce vita" ("прекрасного життя"). Від Риму до Венеції, від Сицилії до Тоскани - ця країна переповнена культурними пам'ятками і мальовничими пейзажами. На фото - знаменитий римський Колізей.
10 найбільш відвідуваних країн світу
4 місце: Китай
Найдавніша у світі цивілізація, що існувала безперервно, а сьогодні - одна з країн з найшвидшими темпами розвитку: існує безліч причин, аби відвідати Китай. У 2015 році країну побачили понад 57 мільйонів людей. Від Великого китайського муру (на фото) до Шовкового шляху, китайська культура є ніби частиною неймовірної природи країни.
10 найбільш відвідуваних країн світу
3 місце: Іспанія
Пов'язувати країну лише з фієстою і фламенко - стереотип. Але їхня полум'яна пристрасть допомогла країні посісти третє місце у рейтингу. 2015-го року її відвідали понад 68 мільйонів туристів. Старовинна архітектура, як у Альгамбрі (на фото) та спадок творчості таких великих митців, як Пікассо та Гауді приваблюють мільйони туристів. А апетитні паельї і тапаси зробили країну раєм для гурманів.
10 найбільш відвідуваних країн світу
2 місце: Сполучені Штати Америки
Ми всі знайомі з американською культурою через кінематограф і музику. Та краще один раз побачити на власні очі, ніж 100 разів з телеекранів. Так вирішили понад 77 мільйонів туристів у минулому році. Автомобільна подорож країною, де чередуються пустелі, гори (на фото: культова гора Рашмор), каньйони і пляжі, обов’язково має пролягати й через мегаполіси, де зародилися рок-н-рол, джаз і хіп-хоп.
10 найбільш відвідуваних країн світу
1 місце: Франція
Окрім пам'яток Парижа, ця країна переповнена замками, виноградниками, музеями і кулінарними шедеврами. Щоденні традиції, від круассанів до аперетиву, настільки ж яскраво характеризують країну, як і творчість імпресіоністів. Понад 85 мільйонів туристів випробували "art de vivre" ("мистецтво життя") в 2015 році. Та чи зможе країна й у 2016 відстояти першість після терактів?