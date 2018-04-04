 У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння

Захисники прав споживачів Німеччини Foodwatch виступили з критикою компанії Coca-Cola. Їй закидають співвідповідальність за збільшення кількості хворих на діабет та ожиріння, особливо серед молоді.

Coca-Cola

Захисники прав споживачів критикують напої Coca-Cola.

Організація з захисту прав споживачів Німеччини Foodwatch у середу, 4 квітня, виступила з жорствою критикою концерну виробника популярних солодких напоїв Coca-Cola.

Фахівці Foodwatch закидають світовому гіганту з виробництва газованих напоїв маркетингові стратегії, що вводить в оману споживачів. На думку експертів, Coca-Cola "очевидно співвідповідальна" за збільшення кількості випадків ожиріння та захворювання на діабет.

DW.COM

Вантаж наркотиків знайшли працівники фабрики в контейнері з концентратами апельсинового соку, який прибув із Коста-Рики. Вартість знахідки - близько 50 мільйонів євро. (31.08.2016)

У свїй 100-сторінковій доповіді Foodwatch також зазначає, що виробник газировок, як ніхто інший, розуміє необхідність створення позитивного іміджу солодких напоїв, зокрема серед молоді. Використовувані маркетингові інструменти компанії, таким чином, націлені на підвищення привабливості напою з високим рівнем цукру серед дітей і підлітків.

Асоціація з захисту прав споживачів вимагає від федерального уряду Німеччини втрутитися і запровадити мита на солодкі напої.

Американська корпорація відкидає звинувачення. "Зайва вага - це комплексний феномен. Прості відповіді спокусливі, однак вони не вирішують проблему", - заявив представник Coca-Cola в Німеччині Патрік Каммерер, зауваживши, що не можна концентруватися лише на одній зі складових напою.

Патрік Камеррер також зазначив, що Coca-Cola працює над зменшенням вмісту цукру в напої. В Європі вміст цукру в газованих напоях концерну має знизитись на 10 відсотків до 2020 року. "До 2025 року половину наших продажів складатимуть напої без цукру чи з меншим вмістом цукру", - додав представник концерну Coca-Cola.

Докладно

На місті будівництва Akkuyu на узбережжі Середземного моря, провінція Мерсін

Як Росія підсаджує Туреччину на атомну голку

Туреччина десятиріччями мріяла про власну АЕС. Тепер мрії начебто збуваються - з російською допомогою. 

Уряд Терези Мей ще може переглянути механізми співпраці з ЄС

Справа Скрипаля та майбутнє Великобританії та ЄС

Справа Скрипаля як гальмівний механізм Brexit - чи це реалістично? 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  