 У Німеччині судять політика, відомого своїми візитами до Криму | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2018
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Європа

У Німеччині судять політика, відомого своїми візитами до Криму

У суді в німецькому місті Оснабрюк починається процес у справі регіональних політиків Лівої партії, яких звинувачують у фальсифікації виборів. Один з них - Андреас Маурер - відомий широкій публіці в Росії.

Symbolbild Deutschland Justiz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

У земельному суді міста Оснабрюк на північному заході Німеччини в понеділок, 23 квітня, починається процес у справі кількох політиків Лівої партії, яких звинувачуються у фальсифікації місцевих виборів. Один з них - Андреас Маурер (Andreas Maurer), виходець з СРСР, лідер фракції лівих у міській раді Квакенбрюка, що в Нижній Саксонії. Маурер відомий широкій публіці в Росії своїми візитами до анексованого Криму і виступами у російських ЗМІ. Політик закликає до скасування західних санкцій і визнання Криму частиною РФ.

Підозра у фальсифікації виборів

Всього на лаві підсудних п'ятеро осіб, з них четверо - політики. Прокуратура вважає, що у ході виборчої кампанії на місцевих виборах в Квакенбрюку влітку 2016 року вони значною мірою вплинули на результат. Зокрема, йдеться про поширену в Німеччині практику письмового голосування, коли виборець голосує не на ділянці, а відправляє бюлетень поштою.

Deutschland Briefwahl Unterlagen (Reuters/W. Rattay)

Квакенбрюк - провінційне містечко з населенням у 13 тисяч людей. За версією слідства, в одному з районів, в якому живе особливо багато мігрантів, обвинувачені ходили по домівках і роздавали жителям заявки на письмове голосування.

Коли ж виборці отримували необхідні документи поштою, в деяких випадках обвинувачені відразу їх забирали і самі заповнювали. При цьому деякі виборці, в основному ті, які погано говорять німецькою мовою, "навіть не помітили, що взяли участь в письмовому голосуванні", зазначено в прес-релізі земельного суду. За даними преси, мова йде здебільшого про греків-мусульман.

Обман у поштовому конверті?

Приводом до розслідування став результат Лівої партії на виборах до міської ради Квакенбрюка, який в декілька раз перевищував середній показник по земельному округу. При цьому переважна більшість голосів була віддана шляхом письмового голосування. Зрештою, рада ухвалила рішення визнати голоси, подані поштою, недійсними, а вибори провести повторно. Однак, і на повторних виборах на початку 2017 року Ліва партія знову показала високий результат, втративши в порівнянні з попереднім голосуванням лише кілька процентних пунктів.

DW.COM

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Окрім цього, Андреаса Маурера звинувачують в п'яти випадках фальсифікації виборів, повідомили DW у прес-службі суду. Сам політик раніше в інтерв'ю німецьким ЗМІ заперечував свою провину. Один з його аргументів, який, зокрема, наводить газета Die Welt, - результат повторного голосування. За словами Маурера, партія проводила звичайну агітацію.

Процес у земельному суді Оснабрюка триватиме як мінімум до кінця травня. За фальсифікацію виборів законодавство Німеччини передбачає покарання від грошового штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років.

Маурер відвідував Крим і Донецьк

48-річний Маурер народився в Казахстані, його родина переїхала до ФРН у 1980-х. Перш ніж зайнятися політикою, він довгий час працював листоношею. В останні роки Маурер став часто відвідувати анексований Крим і виступати у російських ЗМІ. З критикою таких поїздок, що здійснюються без дозволу Києва, раніше виступав посол України в Німеччині.

Навесні цього року Маурер побував в Криму двічі - на Ялтинському міжнародному економічному форумі, що завершився 21 квітня, а до цього - на виборах президента Росії 18 березня. Російські ЗМІ називали його "спостерігачем з Німеччини". Між тим ОБСЄ своїх спостерігачів в Крим не направляла. Крім того, Маурер цього року відвідав самопроголошену "Донецьку народну республіку".
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