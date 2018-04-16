У Німеччині спостерігається рекордне падіння рівня злочинності - ЗМІ

Німеччина переживає помітне скорочення рівня злочинності. За 2017 рік у ФРН зафіксовано загалом 5,47 мільйона злочинів, що на 610,5 тисячі або 9,6 відсотка менше за показник 2016 року. Такі дані оприлюднив у неділю, 22 квітня, німецький тижневик Welt am Sonntag. Журналісти видання мають у своєму розпорядженні поки що не опубліковані офіційно статистичні дані поліції.

Згідно з інформацією видання, зафіксоване торік падіння рівня злочинності виявилося найбільшим з моменту запровадження загальнонімецької системи обліку правопорушень у 1993 році. Близько третини зареєстрованих 2017 року злочинів - 2,09 мільйона - припало на крадіжки. Цей показник на 11,8 відсотка менше за дані 2016 року. Ще більше падіння продемонструвала статистика квартирних пограбувань. Загалом за 2017 рік було зафіксовано 116 540 випадків пограбувань помешкань - мінус 23 відсотки порівняно з 2016 роком. Дещо зросла й частка розкритих квартирних крадіжок: 2017 року вона досягла 17,8 відсотка проти 16,9 відсотка у 2016 році.

Більше злочинів з наркотиками

Попри загальне покращення кримінальної статистики у Німеччині побільшало правопорушень, пов'язаних з нелегальним обігом наркотиків. За 2017 рік було нараховано 330 580 таких правопорушень, що на 9,2 відсотка перевищує статистику за попередній рік.

Додалося й випадків протизаконного поширення порнографії - 10 066 випадків, що на 12,9 відсотка більше за позаминулий рік. Зросли також і виявлені масштаби поширення дитячої порнографії - 6512 випадків, а це на 14,5 відсотка більше за 2016 рік. Крім того, почастішали випадки вчинення опору правоохоронцям. 2017 року таких правопорушень нарахували 48,4 тисячі, що на 5,4 відсотка перевищує показники 2016 року. Загальна квота розкриття злочинів зросла до 57,1 відсотка.

Планується, що дані про кримінальну статистику за минулий рік 8 травня офіційно представить міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer).