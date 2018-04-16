У Німеччині спостерігається рекордне падіння рівня злочинності - ЗМІ

Німеччина переживає помітне скорочення рівня злочинності. За 2017 рік у ФРН зафіксовано загалом 5,47 мільйона злочинів, що на 610,5 тисячі або 9,6 відсотка менше за показник 2016 року. Такі дані оприлюднив у неділю, 22 квітня, німецький тижневик Welt am Sonntag. Журналісти видання мають у своєму розпорядженні поки що не опубліковані офіційно статистичні дані поліції.
Згідно з інформацією видання, зафіксоване торік падіння рівня злочинності виявилося найбільшим з моменту запровадження загальнонімецької системи обліку правопорушень у 1993 році. Близько третини зареєстрованих 2017 року злочинів - 2,09 мільйона - припало на крадіжки. Цей показник на 11,8 відсотка менше за дані 2016 року. Ще більше падіння продемонструвала статистика квартирних пограбувань. Загалом за 2017 рік було зафіксовано 116 540 випадків пограбувань помешкань - мінус 23 відсотки порівняно з 2016 роком. Дещо зросла й частка розкритих квартирних крадіжок: 2017 року вона досягла 17,8 відсотка проти 16,9 відсотка у 2016 році.
Більше злочинів з наркотиками
Попри загальне покращення кримінальної статистики у Німеччині побільшало правопорушень, пов'язаних з нелегальним обігом наркотиків. За 2017 рік було нараховано 330 580 таких правопорушень, що на 9,2 відсотка перевищує статистику за попередній рік.
Додалося й випадків протизаконного поширення порнографії - 10 066 випадків, що на 12,9 відсотка більше за позаминулий рік. Зросли також і виявлені масштаби поширення дитячої порнографії - 6512 випадків, а це на 14,5 відсотка більше за 2016 рік. Крім того, почастішали випадки вчинення опору правоохоронцям. 2017 року таких правопорушень нарахували 48,4 тисячі, що на 5,4 відсотка перевищує показники 2016 року. Загальна квота розкриття злочинів зросла до 57,1 відсотка.
Планується, що дані про кримінальну статистику за минулий рік 8 травня офіційно представить міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer).
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
183 заклади
Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Кімната на одного
Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Чим озброєна охорона?
Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Скільки засуджених сидять в Німеччині?
Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Салат з секретом
Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Робота за бажанням
Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Покарання для підлітків
Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Концерт з аншлагом
Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Фітнес для пенсіонерів
А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
В'язниця класу "люкс"
Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.
Автор: Єфім Шуман