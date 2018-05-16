 У Німеччині розігрують ″базовий дохід″ у лотерею (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.05.2018
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Економіка

У Німеччині розігрують "базовий дохід" у лотерею (відео)

У Німеччині проводять експеримент з безумовним базовим доходом. Щасливчики отримують можливість упродовж року отримувати гроші, не працюючи. Одні вважають - за цим майбутнє, інші - що це економічно необґрунтовано.

100 Euro Scheine (picture-alliance/U. Baumgarten)

Корінна виграла свій безумовний базовий дохід у лотерею. Німецька ініціатива "Мій базовий  дохід" збирає гроші шляхом краудфандінгу, тобто через пожертви людей. Як тільки назбирується 12 тисяч євро, необхідні, щоб людина впродовж року могла просто так отримувати тисячу євро щомісяця, базовий дохід розігрується між донорами. Наразі вже 167 людей виграли в лотерею "Мій базовий  дохід". 

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Попередній підрахунок: Більшість швейцарців проти безумовного базового доходу

За попередніми даними дослідницького інституту gfs.bern, 78 відсотків учасників референдуму в Швейцарії висловилися проти запровадження безумовного базового доходу. Офіційні результати очікуються ввечері. (05.06.2016)  

У Німеччині один з найвищих рівнів мінімальної зарплати в ЄС

За розмірами мінімальної заробітної плати Німеччина посідає п'яте місце в ЄС. Як повідомляє Євростат, середній показник мінімальної зарплати становить у ФРН 1498 євро на місяць. (10.02.2017)  

Аудіо й відео до теми

Уряд Фінляндії "поховав" експеримент із базовим доходом (24.04.2018)  

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Докладно

100 Euro Scheine (picture-alliance/U. Baumgarten)

У Німеччині розігрують "базовий дохід" у лотерею (відео)

У Німеччині проводять експеримент з безумовним базовим доходом. Тільки фінансується він не державою, а через лотерею.  

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