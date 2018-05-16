У Німеччині розігрують "базовий дохід" у лотерею (відео)

Корінна виграла свій безумовний базовий дохід у лотерею. Німецька ініціатива "Мій базовий дохід" збирає гроші шляхом краудфандінгу, тобто через пожертви людей. Як тільки назбирується 12 тисяч євро, необхідні, щоб людина впродовж року могла просто так отримувати тисячу євро щомісяця, базовий дохід розігрується між донорами. Наразі вже 167 людей виграли в лотерею "Мій базовий дохід".



