 У Німеччині розгорівся корупційний скандал через надання притулку біженцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

У Німеччині розгорівся корупційний скандал через надання притулку біженцям

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини опинилося у центрі корупційного скандалу. Керівній співробітниці закидають задоволення понад 1200 клопотань про надання притулку без правових підстав.

Криза біженців, Німеччина: відомство з міграції

Прокуратура німецького Бремена проводить розслідування щодо керівниці представництва земельного управління Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) та ще низки осіб за підозрою в зловживанні владою та хабарництві. Конкретно чиновницю звинувачують у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх на те правових підстав. Проводяться відповідні слідчі дії, повідомила в п'ятницю, 20 квітня, прокурорка Бремена.

У федеральному уряді Німеччини в п'ятницю, 20 квітня, підтвердили факт розслідування. Як заявив прес-секретар уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), ідеться про "значні підозри" щодо чиновниці. У федеральному МВС країни додали, що підозрювана тимчасово відсторонена від виконання обов'язків, зазначає агенція dpa. Подробиці не розголошують через поточне слідство.

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538 тисяч осіб отримали статус біженця в країнах ЄС у 2017 році. Це на 25 відсотків менше, ніж роком раніше, повідомляє Євростат. 60 відсотків прохань задовольнила Німеччина.

У січні 2018 року чотири з десяти заяв турків з проханням про притулок Німеччина задовольнила. Відсоток схвалень зростає останні півтора року. (03.03.2018)

Шукачі притулку - в основному єзиди

За повідомленнями ЗМІ, більшість клопотань про притулок, які чиновниця задовольнила без наявних підстав, була подана єзидами - представниками близькосхідної курдської етнічної групи. Основна маса єзидів мешкає у північному Іраку, в Сирії, Вірменії, Грузії, Росії та Україні.

Крім співробітниці BAMF прокуратура підозрює ще трьох юристів та перекладача. Чи мала місце передача коштів в обмін на дії чиновниці, невідомо. Як мінімум ідеться про "подарунок" у вигляді запрошень до ресторану, повідомляють ЗМІ. За цими даними, число випадків неправомірного задоволення клопотань про притулок навіть більше за наявні поки що офіційні дані - слідчі начебто виявили загалом близько 2000 випадків у 2013-2017 роках. Лише 98 клопотань були в компетенції відділку у Бремені. Шукачі притулку, як повідомляється, були переважно не з Бремена, а з Нижньої Саксонії і Північного Рейну - Вестфалії.

Досі жодних коментарів від BAMF

У прокуратурі Бремена кажуть, що три адвокати - з Бремена, Ольденбурга і Гільдесгайма. Слідчі також повідомили, що у рамках слідства пройшли обшуки в кількох приміщеннях у Бремені та Нижній Саксонії, серед них - офіси низки юрфірм. Від BAMF наразі не було жодних коментарів.
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