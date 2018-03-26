У Німеччині п'ятий рік поспіль зростає народжуваність

У 2016 році в Німеччині народилися 792 131 дитина. Це на 54,5 тисячі (або сім відсотків) більше, ніж у 2015 році. Про це в середу, 28 березня, повідомило Федеральне відомство статистики у Вісбадені. За його даними, в Німеччині вже п'ятий рік поспіль спостерігається зростання народжуваності.

Громадянки ФРН народили 2016 року 607,5 тисячі дітей (на три відсотки більше, ніж раніше), іноземки - понад 184,6 тисячі дітей (на 25 відсотків більше, ніж роком раніше). Соціологи пояснюють таке зростання у другому випадку тим, що до ФРН прибули більше жінок з країн з традиційно високою народжуваністю. Німкені народжують найчастіше у період між 30 і 37 роками.

Загалом на одну жінку в Німеччині припадає 1,59 дитини. Це помітно більше, ніж у 2015 році (1,5 дитини), і найвищий показник загалом з 1973 року. На німкеню припадає в середньому 1,46 дитини, на іноземку - 2,28 дитини.

У країнах ЄС найвища народжуваність спостерігається у Франції (1,92 дитини на жінку), а найнижча - в Іспанії та Італії - по 1,34.