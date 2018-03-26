 У Німеччині п′ятий рік поспіль зростає народжуваність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

У Німеччині п'ятий рік поспіль зростає народжуваність

У 2016 році в ФРН народилося на сім відсотків більше дітей, ніж 2015 року. Народжуваність у країні зростає вже п'ятий рік поспіль. При цьому жінки-іноземки в Німеччині народжують більше за громадянок ФРН.

У Німеччині зростає народжуваність (архівне фото)

У Німеччині зростає народжуваність (архівне фото)

DW.COM

Протягом наступних 13-ти років населення планети зібльшиться на один мільярд. А до 2050 року на Землі житиме майже 10 мільярдів людей. (22.06.2017)

У 2016 році в Німеччині народилися 792 131 дитина. Це на 54,5 тисячі (або сім відсотків) більше, ніж у 2015 році.  Про це в середу, 28 березня, повідомило Федеральне відомство статистики у Вісбадені. За його даними, в Німеччині вже п'ятий рік поспіль спостерігається зростання народжуваності.

Громадянки ФРН народили 2016 року 607,5 тисячі дітей (на три відсотки більше, ніж раніше), іноземки - понад 184,6 тисячі дітей (на 25 відсотків більше, ніж роком раніше). Соціологи пояснюють таке зростання у другому випадку тим, що до ФРН прибули більше жінок з країн з традиційно високою народжуваністю. Німкені народжують найчастіше у період між 30 і 37 роками.

Загалом на одну жінку в Німеччині припадає 1,59 дитини. Це помітно більше, ніж у 2015 році (1,5 дитини), і найвищий показник загалом з 1973 року. На німкеню припадає в середньому 1,46 дитини, на іноземку - 2,28 дитини.

У країнах ЄС найвища народжуваність спостерігається у Франції (1,92 дитини на жінку), а найнижча - в Іспанії та Італії - по 1,34.
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Бебі-бум в Німеччині (17.10.2016)

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Ще більше дитячих посмішок і пустощів. У 2015 році в Німеччині збільшився рівень народжуваності. Причина - поліпшення системи піклування про малечу. Показники зросли переважно за рахунок матерів-іноземок.

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