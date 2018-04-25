У Німеччині почалося будівництво "Північного потоку-2"

У місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. У дочірній компанії російського "Газпрому" в четвер, 3 травня, заявили, що на ділянці площею у шість гектарів облаштовують фундамент для газоприймальної станції та службових будівель, передає агенція dpa.

"Ми йдемо за планом", - зазначили в компанії. Крім Німеччини над трубопроводом працюють і в Фінляндії. Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини. Попри суперечки довкола проекту, представники російського газового гіганта кажуть, що отримають всі необхідні дозволи.

Суперечливий газовий проект

Проект активно лобіюють впливові німецькі енергетичні концерни, які беруть у ньому участь. Вони розраховують купувати газ в Росії за зниженими цінами. Політичні побоювання України, Польщі та країн Балтії, а також заперечення Єврокомісії, яка вимагала мандат на переговори з "Газпромом", офіційний Берлін відкидав.

Газопровід "Північний потік-2" це, мовляв, суто комерційний проект, і вирішувати, будувати його чи ні, повинні фірми, які беруть участь у ньому. Саме так щоразу відповідали представники німецького уряду на питання журналістів.

Утім, у квітні після переговорів з президентом України Петром Порошенком німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) визнала наявність "політичних чинників" у проекті нового газопроводу і заявила, що "дуже уважно вислухала українські заперечення". Глава уряду ФРН заявила, що "Північний потік-2" "неможливий, доки у нас не буде ясності, яка подальша роль українського транзиту".

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