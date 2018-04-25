 У Німеччині почалося будівництво ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

У Німеччині почалося будівництво "Північного потоку-2"

Представники "Газпрому" запевняють, що отримають у ЄС усі необхідні дозволи. У Лубміні на півночі ФРН уже працюють будівельники.

Труби для Північного потоку-2 (Північна Німеччина, грудень 2016 року)

Труби для "Північного потоку-2" (Північна Німеччина, грудень 2016 року)

У місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. У дочірній компанії російського "Газпрому" в четвер, 3 травня, заявили, що на ділянці площею у шість гектарів облаштовують фундамент для газоприймальної станції та службових будівель, передає агенція dpa.

DW.COM

Президент України Петро Порошенко та помічник держсекретаря США Весс Мітчелл обговорили спільні кроки щодо протидії "Північному потоку-2". Мітчелл також заявив, що США подвоять фінансову підтримку кібербезпеки України. (02.05.2018)

"Північний потік-2" наштовхується на дедалі більший політичний опір. Проте, у разі реалізації проекту транзит газу з Росії до Європи через Україну, вочевидь, триватиме і після 2019 року. (20.04.2018)

"Ми йдемо за планом", - зазначили в компанії. Крім Німеччини над трубопроводом працюють і в Фінляндії. Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини. Попри суперечки довкола проекту, представники російського газового гіганта кажуть, що отримають всі необхідні дозволи.

Суперечливий газовий проект

Проект активно лобіюють впливові німецькі енергетичні концерни, які беруть у ньому участь. Вони розраховують купувати газ в Росії за зниженими цінами. Політичні побоювання України, Польщі та країн Балтії, а також заперечення Єврокомісії, яка вимагала мандат на переговори з "Газпромом", офіційний Берлін відкидав.

Газопровід "Північний потік-2" це, мовляв, суто комерційний проект, і вирішувати, будувати його чи ні, повинні фірми, які беруть участь у ньому. Саме так щоразу відповідали представники німецького уряду на питання журналістів.

Утім, у квітні після переговорів з президентом України Петром Порошенком німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) визнала наявність "політичних чинників" у проекті нового газопроводу і заявила, що "дуже уважно вислухала українські заперечення". Глава уряду ФРН заявила, що "Північний потік-2" "неможливий, доки у нас не буде ясності, яка подальша роль українського транзиту".

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Труби для Північного потоку-2 (Північна Німеччина, грудень 2016 року)

У Німеччині почалося будівництво "Північного потоку-2"

Представники "Газпрому" запевняють, що отримають у ЄС усі необхідні дозволи.  

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