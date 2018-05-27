 У Німеччині почали діяти перші заборони на дизельні авто | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

У Німеччині почали діяти перші заборони на дизельні авто

У Гамбурзі закрили для проїзду дизельних автомобілів, що не відповідають екологічному стандарту "Євро-6", відрізки двох доріг. Екологи вважають таку заборону символічною.

У Гамбурзі встановлюють знаки про заборону проїзду дизельних авто

У Гамбурзі встановлюють знаки про заборону проїзду дизельних авто

У Німеччині почали діяти перші заборони на проїзд дизельних автомобілів. Зокрема, у Гамбурзі з четверга, 31 травня, заборонений проїзд дизельних автомобілів, що не відповідають вимогам найвищого на даний момент екологічного стандарту "Євро-6", на окремих ділянках двох особливо завантажених транспортом доріг. На цих дорогах, зокрема, розташовані прилади для вимірювання рівня забруднення повітря, повідомляє агенція dpa.

На одній з доріг заборонений проїзд легкових автомобілів та вантажівок, а на іншій - лише вантажівок. Окрім того, є низка винятків, на які не поширюється заборона. Зокрема, дозволений проїзд на дизельному транспорті для мешканців прилеглих будинків, а також тих, хто перебуває там по справах.

Екологічні організації вважають таку заборону символічною. Це зробить "лише кілька сотень метрів дороги трохи менш забрудненими", заявив речник "Грінпісу" в Німеччині Ніклас Шінерл (Niklas Schinerl). Екологи вимагають більш масштабних заходів для очищення повітря від автомобільних викидів, включно з широкоосяжними заборонами на використання дизельних авто.

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Німецькі судді ухвалили принципове рішення - міста можуть самостійно забороняти дизельні автомобілі без загальнодержавного рішення федерального уряду. (27.02.2018)

27 лютого Федеральний адміністративний суд Німеччини у Лейпцигу дозволив містам країни забороняти проїзд на дизельних авто на власний розсуд, не потребуючи для цього рішень урядів федеральних земель чи, тим паче, федеральної влади країни. Раніше у Німеччині точилися дискусії про те, щоб у середньостроковій перспективі заборонити дизельні автомобілі, які опинилися під вогнем критики на тлі скандалу із Volkswagen та іншими автовиробниками починаючи з 2015 року. Їхні двигуни викидають, зокрема, оксиди азоту, які шкодять дихальній системі. Рівень концентрації цього газу в повітрі багатьох німецьких міст перевищує європейські норми.

Інші міста також готуються до заборони дизельних авто. В Штутгарті мають намір заборонити їхнє використання вже наприкінці цього року. А уряд столиці ФРН Берліна хоче перевірити можливість заборони дизельних авто починаючи з 2019 року.

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